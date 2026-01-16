В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Саратова сняты ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения были введены в 14:33 мск (по местному времени — 15:33) для обеспечения безопасности полетов, сняты — более чем через два часа (в 16:39 мск).

Глава Саратовской области Роман Бусаргин в 15:01 мск сообщал об угрозе беспилотной атаки. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — уточнил он.

Материал дополняется.