Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Саратова сняты ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения были введены в 14:33 мск (по местному времени — 15:33) для обеспечения безопасности полетов, сняты — более чем через два часа (в 16:39 мск).

Глава Саратовской области Роман Бусаргин в 15:01 мск сообщал об угрозе беспилотной атаки. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — уточнил он.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине ограничения Саратов Росавиация
