Мегаоздоровление назначили на осень

ЦБ планирует внести поправки о санации не только банков, но и других финансовых организаций

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Идея санировать не только банки, но и другие финансовые организации вплотную приблизилась к реализации. Банк России планирует вынести соответствующие поправки в законы на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы. Участники рынка предупреждают о возрастающем конфликте интересов ЦБ в случае мегасанации

Что будет

Поправки в законодательство, вводящие механизм санации страховых компаний и других участников финансового рынка, ЦБ РФ предлагает вынести на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на выступление зампреда банка Владимира Чистюхина на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Когда мы сталкиваемся с неустойчивостью тех же самых кредитных организаций, часто видим, что они являются членами больших финансовых групп. И вопрос неустойчивости распространяется не только на банки, но и на иных участников групп. Это могут быть и страховые компании, и негосударственные пенсионные фонды, и какие-то профучастники рынка ценных бумаг. Конечно, в этом смысле было бы более правильным применять общий механизм санации ко всей группе, если мы считаем, что группа достойна, чтобы ее санировать», — цитирует «Интерфакс» Чистюхина.

Что есть

Сейчас процедура санации (оздоровления за счет средств ЦБ и инвесторов) прописана в законе о банкротстве только в отношении банков. В результате в практике российского финрынка имели место случаи, когда банковских участников финансовой группы ЦБ спасал, а небанковские оздоровлению за счет госсредств не подлежали независимо от наличия к этому показаний.

Примером, когда санация небанковских участников финансового рынка могла бы реально пригодиться, может служить случай группы «Уралсиб», указывают участники рынка. Активы страховой компании «Уралсиб» были проблемными, однако спасению по закону за счет средств ЦБ подлежал только банк (санатор «Уралсиба» Владимир Коган получил на спасение банка 81 млрд руб.). Улучшением финансового состояния страховщика новые собственники занимаются самостоятельно.

Для кого актуально

Именно потенциальная санация страховщиков — предмет особого интереса ЦБ. «В первую очередь я говорю о страховых компаниях», — пояснил Владимир Чистюхин.

Желание ЦБ законодательно ввести санирование, в частности страховщиков, неудивительно. В конце прошлого года стало известно о планах передачи контроля над ставшим проблемным страховщиком «Росгосстрахом» финансовой корпорации «Открытие». Как сообщил тогда РБК, участники финансового рынка расценивали этот шаг как скрытую санацию. В своих комментариях они не исключали, что сделка может носить вынужденный характер для «Росгосстраха», находящегося в непростой финансовой ситуации из-за убыточности сегмента ОСАГО, где он — крупнейший игрок.

Владимир Чистюхин Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»



Впрочем, с точки зрения Чистюхина, «не меньшую актуальность» имеет санация НПФ и системно значимой инфраструктуры. Какой именно, он не уточнил, но, как предполагают финансисты, речь может идти о биржах, депозитариях и пр.

Неновый вопрос

Сама по себе идея распространить механизм санации на страховщиков и другие финорганизации не нова.

Представители Банка России стали делать официальные заявления об этом еще несколько лет назад. В частности, в 2015 году в интервью РБК Чистюхин говорил: «Санация страховых компаний будет построена по той же модели, что и санация банков. Мы планируем поменять законодательство о банкротстве соответствующим образом. В целом процесс санации должен проходить при помощи инвестора, которому будет передаваться портфель и оказываться финансовая поддержка на возвратной основе».

Теперь этот замысел приблизился к практической реализации. Однако полного понимания, как именно будет оформлена небанковская санация, пока так и нет. По словам Владимира Чистюхина, для этого может быть использован как новый механизм оздоровления (докапитализация проблемных игроков за счет средств ЦБ через подконтрольный ему фонд и управляющую компанию), так и старая схема, когда средства на санацию банков выделялись Центробанком санаторам в кредит через АСВ. Эта схема была признана Банком России неэффективной, и ее было предложено заменить на новый механизм прямой докапитализации.

Мнение рынка

Участники финансового рынка идею так называемой мегасанации в целом поддержали.

«Для рынка НПФ я оцениваю эту новацию положительно. Это позволит в случае каких-то проблем в НПФ не уйти с рынка. К тому же это положительно повлияет на надежность рынка. В отличие от банковского рынка санация НПФ должна проходить значительно проще, потому что на рынке НПФ существенно меньше, чем банков», — говорит советник Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

Впрочем, есть и иное мнение относительно санации НПФ: санировать их по образу и подобию банков некорректно, для этого должен быть особый механизм, считает член совета директоров АО «НПФ «Согласие» Андрей Неверов. «Мы можем говорить о термине «санация» только в том случае, если у НПФ не очень большой дефицит и он может быть покрыт за счет грамотного управления его активами. Это достаточно редкая практика. Безусловно, нужно предусмотреть такой механизм. Но важно четко разделить, где санировать, а где отзывать лицензию. Если НПФ грамотно управляется, то потеря даже в 5–7% от активов не влечет за собой необходимость отдавать его под санацию. У банков принципиально иная структура пассивов и активов. Поэтому не уверен, что можно распространить банковскую практику на НПФ. Нужен новый комплексный подход», — полагает он.

Страховщики тоже поддерживают расширение санации за пределы банковского рынка. Но с определенными ограничениями. Конечно, надо санировать компании, в чьей надежности ЦБ не уверен и которые достойны оздоровления, считает заместитель генерального директора страхового общество «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Но одновременно, по его мнению, надо улучшить контроль за страховщиками: «За прошлый год с рынка ушло около 70 страховых компаний. Сегодня на нем по-прежнему есть много компаний, чья надежность и ликвидность вызывают сомнения. Чем пристальнее будет контроль за ними, тем лучше».

«Главный вопрос: как будет тестироваться новый механизм финансового оздоровления. Время покажет, как это будет на практике», — рассуждает директор по банковским рейтингам S&P Сергей Вороненко. «Мы не ожидаем, что государство и ЦБ будут продолжать выделять существенные суммы на процедуры финансовой реабилитации», — продолжает Вороненко. Кроме того, говорит он, у Банка России в данном случае возникает конфликт интересов, так как он выступает и мегарегулятором, и в то же время мегасанатором. «Если финансовая организация доведена до состояния, когда требуется реабилитация, возникает вопрос, почему организация в такой ситуации оказалась», — резюмирует Вороненко. По мнению участников рынка, из небанковских игроков санации будут подвергаться только крупнейшие системно значимые организации.​​