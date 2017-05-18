Модульный уют

Сколько можно заработать на производстве домов из блоков

Иван Овчинников Фото: Владислав Шатило / РБК

Архитектор Иван Овчинников нашел свою нишу на рынке загородного строительства. Его компактные модульные дома собирают из готовых блоков, что делает их дешевле, ускоряет сборку и позволяет видоизменять, докупая новые блоки

​«Модульный дом как конструктор: базовая модель — это жилая комната, санузел, кухня. Потом можно добавлять веранды, террасы и новые комнаты», — объясняет основатель компании «ДубльДом» Иван Овчинников.

Фокус в том, что производимые «ДубльДомом» типовые модули можно объединять друг с другом и перемещать. То есть родился ребенок — купил новый модуль с дополнительной комнатой, появилась необходимость переехать — погрузил дом на трейлер и поставил на новом месте.

В условиях российского климата в такое верится с трудом, но даже здесь в модульных домах люди живут круглый год.

Первый дом комом

36-летний Иван Овчинников — потомственный архитектор. Его бюро BIO-architects занималось организацией архитектурного фестиваля «Города» и творческой резиденции «АрхФерма», создавало арт-объекты, мебель и дома на заказ.

В 2013 году Овчинников решил наконец сделать жилище для себя. «Как архитектор и производственник, я понимал, что классно было бы делать архитектуру на заводе», — рассказывает Овчинников. По его словам, такой подход позволяет экономить время и снижает затраты. Так и сформировалась идея производить готовые модули в цехе, а затем из них собирать здание.

Собственно, идея не оригинальна: в России давно пользуются спросом каркасные дома, элементы которых изготовляются в фабричных условиях, а затем собираются на участке. Но Овчинников пошел дальше — его дома производятся по технологии prefab, то есть модули собираются в цехе под ключ. Затем их привозят и устанавливают на подготовленной площадке (чаще всего используется свайно-винтовой фундамент, но можно и другие). В итоге работы на месте занимают один—семь дней против трех-четырех недель у каркасных и минимум нескольких месяцев у кирпичных и блочных.

Правда, традиционные загородные дома могут быть высотой до трех этажей (это законодательное ограничение для индивидуального строительства), а модульные конструкции всегда одноэтажные. Максимальная высота такого дома — 3,6 м. Кроме того, главным недостатком модульных конструкций директор по строительству дачного поселка «Деревня» Сергей Ожерельев считает недостаточный опыт эксплуатации в России, то есть пока не понятно, насколько долговечны эти строения.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сборка первого дома заняла у Овчинникова около четырех месяцев, а мастерской служила площадка загородной резиденции «АрхФерма», которую он развивал. Собирал и разрабатывал конструкцию архитектор в здании бывшего коровника, которое было переделано в столярный цех. Площадка фактически досталась даром, на материалах тоже удалось сэкономить: в ход шло то, что осталось от очередной выставки. Использовали утеплитель, залежавшийся после фестиваля, провода и даже окна, оставшиеся от предыдущих проектов. Строительство первого дома площадью 26 кв. м обошлось архитектору всего в 500 тыс. руб.

Когда конструкция была готова, ее перевезли на участок по соседству с территорией фестиваля одним рейсом на обычной грузовой машине.

Но дальше все пошло не по плану. Главная ошибка, говорит Овчинников, заключалась в том, что он отступил от первоначальной идеи и перенес доделку дома на участок. Из-за этого вместо одного дня дом пришлось собирать три недели: ездить на строительный рынок за недостающими материалами, мелочами вроде переходников и другими деталями, о которых сразу не подумали. Погода тоже подвела: дождь и грязь тормозили процесс.

Проверку зимой дом не прошел: замерзла вода в трубах.

Доступное жилье

Овчинников проанализировал недочеты, утеплил проблемные места, перенес водопровод и начал производство второго дома, рассчитывая, что сможет его продать. Покупатель нашелся уже через две недели. Им стал профессиональный строитель, которому модульный дом показался интересным экспериментом.

В 2014 году Овчинников арендовал производство в Подмосковье, под Троицком, и начал постепенно расширять продуктовую линейку. В итоге теперь можно получать дома площадью от 26 до 130 кв. м. Чем больше используется модулей, тем больше площадь. Предприниматель начал строить модульные плавучие дома, хозяйственные постройки и сауны. Он настроил процесс так, что все необходимое делается на производстве: стены, кровля, проводка и даже сантехника. Остается только привезти комплект на участок, установить на фундамент и подключить коммуникации.

В первый год на производство одного дома уходило три месяца, сейчас мощность предприятия выросла до восьми-девяти в месяц. В основе каждого «ДубльДома» лежит деревянный каркас с утеплением из минеральной ваты и ветрозащитным листом. Одна стена дома полностью стеклянная, но Овчинников уверяет, что «ДубльДом» выдерживает морозы в 30 градусов и ниже благодаря заложенной в конструкцию энергоэффективности — на нее работают простой двухскатный объем, отсутствие сложных узлов и мест промерзания, качественный утеплитель по всему периметру. Если здание грамотно вписано в ландшафт и окна смотрят на юг и юго-запад, то, по словам Овчинникова, это также помогает экономить на отоплении.

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Зимой в таком доме и правда не холодно. Я там всегда живу. Почти не топлю печку, обычно использую электричество», — говорит Виктор Саксон, редакционный директор портала Rambler.ru и владелец модульного дома площадью 60 кв. м в Подмосковье. Его счет за электроэнергию с сентября 2016 года по февраль 2017-го составил 27,5 тыс. руб.

Дом Овчинникова меньше. За отопление, освещение, горячую воду, насос, септик и бытовые приборы он платит около 2,2 тыс. руб. в месяц. По его словам, сохранение окружающей среды и бережное потребление ресурсов — одна из ключевых идей модульного дома.

Скандинавский минимализм По последним данным Росстата, в 2015 году в эксплуатацию в России было введено 85 млн кв. м жилья, из них 35 млн кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Как правило, в этом сегменте дома строятся из бруса, кирпича, блоков и панелей. В последние годы моду набирает каркасное домостроение, а модульные дома — экзотика. «Из-за «нишевости» направления говорить о динамике спроса затруднительно, однако я считаю, что модульное домостроение, если подходить к нему с умом и не стараться на всем сэкономить, имеет хорошие перспективы», — говорит Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость». Согласно результатам прошлогоднего исследования этого центра, 80% потенциальных покупателей загородной недвижимости совершенно не важно, по какой технологии построен дом, если он отвечает их требованиям по цене, в нем тепло и комфортно. Непосредственные конкуренты «ДубльДома» — Ideadom, «Дом-Ковчег», «Модульдом», а также строители каркасных домов «Терем», «Зодчий», «Наносфера», Good wood, Izburg и др. Каркасные и модульные дома дешевле кирпичных в среднем в два-три раза. Наибольшей популярностью модульные дома пользуются в скандинавских странах. Помимо дерева для их создания используют контейнеры для грузоперевозок и даже железнодорожные вагоны. Это часть глобального тренда на минимализм. «Основная идея заключается в соблюдении баланса между работой и отдыхом, пользой и удовольствием, скромностью и яркостью. Смысл в том, чтобы пользоваться вещами, действительно необходимыми, вещами, которые не нарушают гармонию природы. Больше воздуха, меньше хлама — этому принципу соответствует модульный дом, собранный из экологически чистых материалов», — считает Маргарита Лефикайте, дизайнер интерьеров IKEA.

Пристройка к бизнесу

Поначалу идею Овчинникова всерьез не восприняли даже его друзья-архитекторы, но постепенно модульные дома стали набирать популярность. «Сейчас это полноценные дома для круглогодичного проживания. В них живут семьи, растут дети», — говорит Овчинников.

Вместе со спросом появились предложения о партнерстве от архитекторов и строительных бригад из регионов. Тогда Овчинников разработал франшизу. Паушальный взнос составляет 450 тыс. руб., роялти — 5%. Иван изучает каждое производство и может отказать, если оно не соответствует его требованиям.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Представители «ДубльДома» сейчас работают в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Смоленске, Воронеже, Екатеринбурге и даже в Чехии. В 2018 году откроется производство в США: у местных партнеров уже есть 200 предзаказов, говорит Овчинников.

Нияз Гараев, франчайзи из Казани, узнал о «ДубльДоме» в 2015 году. Он тогда строил дом для своей семьи, но, как обычно, стройка затянулась. Гараев управлял собственной веб-студией и решил, что дома, как и сайты, нужно производить «на конвейере». Он увидел проекты Овчинникова и настолько проникся идеей, что забросил IТ-бизнес и решил стать строителем. Между знакомством с Иваном Овчинниковым и покупкой франшизы прошло всего десять дней.

По словам Гараева, первое время продаж почти не было: в Татарстане только присматривались к модульным домам. Предприниматель сам поселился в модульном доме площадью 130 кв. м и стал вести блог, где рассказывал о плюсах и минусах необычного строения. Через год появились первые покупатели. «Теперь мы прирастаем реальными клиентами, а до этого у нас была армия виртуальных», — рассказывает предприниматель.

Вместе с франчайзи у Овчинникова появились многочисленные конкуренты, которые частично или полностью копируют идею, внешний вид домов и даже торговую марку. Некоторые размещают на своих ресурсах фотографии и описания домов с сайта «ДубльДома».

По словам Алексея Федоряки, руководителя практики защиты промышленной собственности патентно-адвокатского бюро «Гардиум», если клоны используют чужой товарный знак и «воруют» фотографии и тексты, с них можно взыскать компенсацию в суде, а также привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 40 тыс. руб. за нарушение авторских прав и до 500 тыс. руб. за недобросовестную конкуренцию.

Овчинников уже запатентовал товарный знак и патентует технологию. Но архитектор считает борьбу с клонами в судах малоэффективной: на место одних придут другие. Для него основные инструменты борьбы — снижение цены за счет масштабирования производства и запуск новых разработок. По его наблюдениям, клоны обычно демпингуют, начинают экономить на материалах и в итоге быстро разоряются.

Фото: Владислав Шатило / РБК

РБК связался с одним из клонов, использующих фотографии с сайта «ДубльДома». Антон Милехин, представитель «Компактдома», рассказал, что строительство модульных домов для его компании было экспериментальным проектом. Он с партнерами изучил проекты Овчинникова и собрал 35 похожих строений. Продать удалось 32 дома по цене от 650 тыс. до 1 млн руб. — на 34% дешевле оригинала. Но на этом эксперимент решили прекратить, так как бизнес оказался нерентабельным.

Модульная экономика

Себестоимость модульного домостроения снижается по мере роста объемов производства. «Первый дом на продажу стоил $30 тыс. Это был малюсенький, без веранд и дополнительных аксессуаров домик. Сейчас за $25 тыс. мы делаем полноценный дом площадью 43 кв. м с большой гостиной, печкой, хорошими материалами и верандой», — говорит Овчинников.

Ценник «ДубльДома» колеблется от 990 тыс. до 5 млн руб., средний чек — 2,5 млн руб. Иногда покупатели просят сделать дом на заказ — самый дорогой «ДубльДом» обошелся в 7 млн руб.

Всего за три года продано около 200 домов. Чаще всего модульные дома покупают семейные пары, причем, по наблюдениям Овчинникова, среди клиентов люди с самыми разными доходами: некоторые берут потребительские кредиты на приобретение самой маленькой модели, а некоторые прилетают на приемку дома на собственных вертолетах. По отзывам клиентов, 40% покупателей живут в «ДубльДоме» постоянно, а 60% используют как временное жилье, дачу.

Сейчас на производстве работают 32 человека. Оборот компании за 2016 год составил около 70 млн руб. В первом квартале 2017 года оборот достиг 32,8 млн руб., а прибыль — 7,6 млн руб., из которых 2 млн руб. — роялти и иные поступления от франчайзи. По словам Александра Федякова, руководителя производства «ДубльДома», выручка от продажи домов собственного производства выросла на 145%, а прибыль — на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти половину расходов составляют затраты на сырье и материалы, причем поиск поставщиков остается одной из основных проблем. «Пиломатериалы — исторически полукриминальный бизнес в России», — делится Овчинников. По его словам, в Чехии найти качественное дерево легче, чем в России.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Для Овчинникова «ДубльДом» больше чем бизнес. Он уверен, что архитектура может менять мир и общество. «Мы делаем дома, которые по своей сути являются открытыми: у них открытая внутренняя планировка, фасады, у них открытая энергетика. И если люди живут в таких домах, то они должны становиться свободнее», — говорит предприниматель.

А свой первый «ДубльДом» Овчинников перевез из Тульской области в Подмосковье, в нем и живет.