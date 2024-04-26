Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже

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Пекин объявил Берлину демарш из-за обвинений в шпионаже, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

«Так называемое дело о китайском шпионаже возникло на пустом месте. Китай объявил демарш германской стороне из-за беспочвенных обвинений», — сказал Ван Вэньбинь. Он назвал обвинения Берлина клеветой и очернением и призвал прекратить антикитайскую политику.

Ранее, 22 апреля, Генпрокуратура Германии сообщила об аресте трех граждан — Хервига Ф., Ину Ф. и Томаса Р. — по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, они собирали информацию об инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях.

На следующий день в Дрездене полиция задержала гражданина Германии Цзяня Г., которого считают сотрудником китайской секретной службы. Подозреваемый является соратником депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра. Накануне его уволили.

МИД Китая отверг обвинения.