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Песков сообщил, что на закрытой части РСПП не обсуждалась деприватизация

Песков сообщил, что Путин не обсуждал деприватизацию на закрытой части РСПП
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о повестке прошедшей накануне закрытой встречи Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — вопрос возвращения государству недвижимости, приватизированной в 1990-е годы, на ней не затрагивался.

Песков напомнил, что глава государства упоминал о деприватизации в ходе своего выступления на съезде.

«И вопреки слухам, на встрече с членами бюро РСПП эта тема не затрагивалась. Там затрагивались вопросы, связанные с развитием бизнеса, с процессом переноса бизнеса и переоформлением бизнеса в России. Тема налогов обсуждалась, обсуждалась тема дальнейшего диалога и решения вопросов и обеспечения атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством», — перечислил пресс-секретарь, передал корреспондент РБК.

Шохин назвал темы закрытой встречи Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП
Бизнес
Владимир Путин

Песков добавил, что на закрытой встрече ее участники провели «конкретные обсуждения по конкретным вопросам».

Накануне пресс-секретарь президента отмечал, что и Путин, и представители бизнеса остались довольны беседой на съезде. «Диалог будет продолжаться, правительство работает. Планы уже и на май, и на июнь по совещаниям», — добавил он.

Песков сообщил, что на закрытой части РСПП не обсуждалась деприватизация
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Путин подчеркивал, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству». На съезде РСПП президент вновь отметил, что изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны.

Съезд прошел днем 25 апреля. В ходе встречи Путин ответил на вопросы бизнесменов, которые касались самых разных тем — от новой системы налогообложения до военной операции на Украине. По словам Путина, многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, их следует и дальше поддерживать.

Перед речью главы государства на съезде РСПП выступил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что в России назрела необходимость налоговой донастройки, ее планируется обсудить с правительством и представителями бизнеса в середине мая, чтобы решения были готовы к весенней сессии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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