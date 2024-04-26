Российские военные ударили по эшелону с западной техникой на Украине
Минобороны сообщило об ударе по железнодорожным путям в ДНР и Харьковской области. В районе населенного пункта Удачное (Покровский район на западе ДНР) поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой. В районе Балаклеи нанесен удар по железнодорожной станции, где в этот момент в поезд грузились личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ.
Касательно ситуации на различных направлениях в военном ведомстве сообщили о занятии более выгодных рубежей подразделения группировки войск «Запад», улучшении положения по переднему краю подразделений группировки «Юг», улучшении тактического положения группировки «Центр».
В районе Авдеевки отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово.
Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневые удары по позициям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ «Гвоздика», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции.
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