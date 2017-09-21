Рейтинг РБК: 25 женщин-CEO российского бизнеса

1 Иркутская нефтяная компания Марина Седых 128,9 6500 602,5

Статус компании: Частная

Отрасль: Нефть и газ Марина Седых третий год подряд не покидает топ-3 рейтинга, но впервые стала лидером списка. Карьеру начинала юристом на государственных предприятиях, а ИНК руководит с 2000-го. В 2016-м эта компания, один из крупнейших независимых игроков на российском нефтегазовом рынке, нарастила добычу углеводородного сырья по сравнению с 2015-м на 39%, до 7,8 млн т. В июле ИНК отчиталась об открытии двух новых нефтяных месторождений в Иркутской области и перечислении в бюджет региона 6,7 млрд руб. в виде налогов в первые шесть месяцев 2017-го (в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года). Седых, которая с 2013-го избирается в иркутский парламент по списку «Единой России», в апреле задекларировала 553 млн руб. дохода по итогам 2016-го — по сравнению с 2015-м сумма выросла почти на 150 млн руб. Forbes оценивает состояние топ-менеджера в $350 млн. Седых руководит собственным благотворительным фондом, в рамках которого поддерживает социальные проекты и развивает бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей.

2 Группа «Рольф» Светлана Виноградова 149,3 7000 517,5

Статус компании: Частная

Отрасль: Автомобили Светлана Виноградова сменила в рейтинге предыдущего гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую: в феврале та заняла кресло председателя совета директоров крупнейшего российского автодилера. Перестановки могут быть связаны с подготовкой группы к новым сделкам M&A, которые предстоит курировать Луковецкой, сообщали источники «Ведомостей». При этом Виноградову и Луковецкую собеседники газеты называли «своего рода тандемом», «прекрасно дополняющими друг друга». Как и Луковецкая, Виноградова посвятила компании практически всю карьеру: она работает в «Рольфе» с 1994-го. Перед тем как возглавить всю группу, Светлана руководила кластером дилерских центров «Рольф юг», «Звезда столицы», «Мерседес-бенц Варшавка и Каширка». Она также курировала ряд стратегических проектов, например слияние с дилером «Пеликан-авто» в 2015–2016 годах. «Рольф» в прошлом году показал рост продаж на 16% по сравнению с 2015-м, несмотря на падение российского авторынка на 11% за тот же период. Такая динамика позволила группе нарастить долю в продажах новых машин на 1%, до 5%.

3 Группа «Илим» Ксения Соснина 111,7 17000 454,1

Статус компании: Частная

Отрасль: Лес и деревообработка Ксения Соснина — лидер предыдущего рейтинга. Крупнейшую целлюлозно-бумажную компанию страны она возглавила в июне 2016 года: в кресло гендиректора «Илима» менеджер перебралась с позиции руководителя российского офиса американской International Paper. В первый год под управлением Сосниной группа показала рекордные результаты: по сравнению с 2015-м нарастила производство с 3 млн до 3,2 млн т продукции, а показатель EBITDA — с $724 млн до $742 млн. Чистая прибыль «Илима» в 2016-м выросла вдвое, до 26 млрд руб. Успехам способствует ориентация на экспорт: до 98% продукции с сибирских предприятий поступает в Китай, говорил в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров группы Захар Смушкин. В ближайшие годы Сосниной предстоит реализовывать масштабную программу модернизации, в которую «Илим» инвестирует около 53 млрд руб. до 2020 года. В эпоху санкций группа также остается редким примером успешного сотрудничества российского и американского бизнеса: 50% «Илима» владеет владеет International Paper.

4 «Алькор и Ко» («Л'Этуаль») Татьяна Володина 77,4 10000 229,2

Статус компании: Частная

Отрасль: Торговля Татьяна Володина третий год подряд не выпадает из топ-4 рейтинга. «Алькор и Ко» — компанию, управляющую крупнейшей в России сетью магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», она возглавляет с 2011 года, до этого продвигала бренды зарубежных производителей Clinique и Shiseido. В 2016-м «Л’Этуаль» впервые за годы руководства Володиной не увеличила число точек: за год сеть сократилась с 931 магазина до 925, следует из расчетов «INFOLine-Аналитики». При этом совокупная выручка бизнеса за тот же период выросла на 10%, до 90 млрд руб., заявляла Володина. Также, по ее словам, увеличилась прибыль компании. В 2017-м «Л’Этуаль» ожидает ускорение роста финансовых показателей, прогнозировала гендиректор. Ее оптимизм подтверждают аналитики: в 2016 году рынок косметики и средств по уходу в России увеличился на 9,9%, до 613,3 млрд руб., в 2017-м может вырасти еще на 7%, до 656,5 млрд руб., подсчитали в Euromonitor International.

5 «Агросила Групп» Светлана Барсукова 31 12000 168,3

Статус компании: Частная

Отрасль: Сельское хозяйство и продукты питания Светлана Барсукова — новичок рейтинга. Выпускница Казанского университета по специальности «юриспруденция», она начинала карьеру в региональном комитете по банкротству, затем работала в «Татэнерго». До перехода в «Агросилу» возглавляла ЗАО «МЭКТ». «Агросила» — агрохолдинг, объединяющий 24 предприятия на территории Татарстана с земельным банком в 324 тыс. га (11-е место в рейтинге крупнейших сельхозземлевладельцев России по версии BEFL). Компания занимается зерно-, птице- и животноводством, производством сахара и молочной продукции, их реализацией и сервисным обслуживанием техники. Входящая в холдинг птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане.

6 ГК «Агро-Белогорье» Лариса Ковалева 53,7 9000 151,6

Статус компании: Частная

Отрасль: Сельское хозяйство и продукты питания Лариса Ковалева в сентябре 2016-го возглавила один из крупнейших в России производителей мяса: группа компаний объединяет около 20 свинокомплексов в Белгородской области, ее земельный банк — свыше 110 тыс. га. В должности она сменила основного акционера Владимира Зотова, который бессменно руководил компанией с 2007-го. После его ухода с поста гендиректора в «Агро-Белогорье» появился совет директоров, который и возглавил Зотов. В новом статусе он курирует стратегию развития бизнеса. Ковалева также входит в совет директоров. В 2016-м «Агро-Белогорье» вошло в топ-5 крупнейших производителей свинины — Национальный союз свиноводов оценил долю компании на рынке в 4,6%. Ковалева ранее занимала в «Агро-Белогорье» должность директора по экономике и финансам; ее доход в 2016-м, согласно депутатской декларации, превысил 70 млн руб. Ковалева является совладелицей «Агро-Белогорья»: ей принадлежит доля в 5% капитала компании, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

7 «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук 37,6 8000 139,2

Статус компании: Частная

Отрасль: Торговля Бывший преподаватель английского Татьяна Бакальчук в тандеме с мужем Владиславом развивает интернет-магазин одежды и обуви Wildberries с середины 2000-х. В 2016-м компания, по расчетам EWDN и Data Insight, обошла «Юлмарт» и стала крупнейшим интернет-ретейлером в стране с объемом продаж 45,6 млрд руб. Татьяна в октябре 2016-го впервые нарушила правило не общаться с журналистами, сделав исключение для портала Shopolog. В интервью она назвала ключевым слагаемым успеха «способность принимать рискованные решения», рассказала о диверсификации ассортимента в кризис («это дает плоды: в 2016-м рост составил 47–48% против 35% в 2015-м») и отсутствии планов IPO. Forbes оценивает состояние Бакальчук в $420 млн.

8 Группа «Агат» Галина Бородина 32 4500 138,7

Статус компании: Частная

Отрасль: Автомобили Галина Бородина впервые вошла в рейтинг благодаря резкому росту выручки группы «Агат» в 2016-м. При этом гендиректор нижегородского автодилера остается непубличной фигурой. Бизнес «Агата» начинался в 1990-х с продаж продукции АвтоВАЗа в «родном» регионе и соседних областях Поволжья. В 2000‑х группа также стала торговать иномарками. Сегодня в ее портфеле — 13 «легковых» брендов, 8 брендов коммерческой техники и 11 — спецтехники. У компании по 32 дилерских и сервисных центра в 12 городах присутствия. Согласно рейтингу журнала «Автобизнесревю», по объему выручки в 2016-м «Агат» занял шестое место среди российских автодилеров.

9 ЦЭНКИ Ранохон Джураева 36,8 14000 135,8

Статус компании: Государственная

Отрасль: Космическая индустрия До прихода во ФГУП управляющий всеми российскими космодромами Ранохон Джураева построила успешную карьеру в большом бизнесе: она работала на высоких должностях в структурах миллиардеров Василия Анисимова, Олега Дерипаски и Леонида Лебедева. В ЦЭНКИ ее в 2015-м позвал новый руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров, при этом до конца 2016-го Джураева работала в статусе и.о. гендиректора. Это не помешало ей провести на предприятии структурные реформы, например сократить число управленческих звеньев. Сегодня Джураева работает над реализацией ФЦП объемом 500 млрд руб., пытается ускорить завершение строительства космодрома Восточный и сделать космодромы местами притяжения туристов.

10 Транскапиталбанк Ольга Грядовая 30,9 2502 130,7

Статус компании: Частная

Отрасль: Финансы Опытный банковский менеджер, Грядовая вместе с мужем Леонидом Ивановским выкупила Транскапиталбанк (ТКБ) после кризиса 1998-го. С тех пор она руководит финансовым учреждением и остается его совладелицей с долей около 22%. В акционеры Грядовой удалось привлечь ЕБРР, Всемирный банк и немецкую DEG. Во втором квартале 2017-го ТКБ занял 43-е место среди российских банков с активами в 186,4 млрд руб., следует из данных ренкинга «Интерфакс-100». В феврале АСВ дополнительно выделило ТКБ 7,7 млрд руб. на санацию Инвестторгбанка (плюсом к 30 млрд руб., выделенным в 2015-м). Грядовая при этом заявляла, что ТКБ может обратиться к регулятору за дополнительной поддержкой в 26,2 млрд руб.

11 «Джонсон & Джонсон» Юлия Маркова 51,3 2000 130,4

Статус компании: Иностранная

Отрасль: Торговля Юлия Маркова возглавила представительство Johnson & Johnson в России и странах СНГ в конце мая 2017 года. Выпускница Московской медицинской академии им. Сеченова (ММА) и обладательница степени Executive MBA Гарвардской школы бизнеса, она начинала карьеру как медсестра в Международной медицинской клинике и преподаватель на факультете Высшего сестринского образования ММА. В Johnson & Johnson Маркова устроилась в конце 1990-х на позицию специалиста по продукции отдела ASP, разработчика технологий дезинфекции больничных помещений. Позднее она работала в отделах продаж и маркетинга, а с 2013-го возглавляла направление медицинских инструментов и оборудования.

12 ТГК-2 Надежда Пинигина 33,9 5000 125,6

Статус компании: Частная

Отрасль: Электроэнергетика Надежда Пинигина возглавила одну из крупнейших частных генерирующих компаний России (12 ТЭЦ, общая мощность — 2560,6 МВт) в сложный момент — к ноябрю 2016-го ТГК-2 была вынуждена вести переговоры о реструктуризации займов на десятки миллиардов рублей с ВТБ, «дочками» «Газпрома» и другими кредиторами, а основной бенефициар ТГК-2 Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами компании на $220 млн, писал Forbes. Выпускница Иркутского института народного хозяйства, Пинигина посвятила около 20 лет карьеры Ангарской нефтехимической компании, работала в структурах ЮКОСа и в «Саянскхимпласте», руководила Единой торговой компанией и «Башкирской химией».

13 «Санофи Россия» Наира Адамян 44,4 2000 119

Статус компании: Иностранная

Отрасль: Фармацевтика Еще одна выпускница ММА им. Сеченова в рейтинге, Наира Адамян большую часть карьеры, 18 лет, провела в структурах российского подразделения Johnson & Johnson, где доросла до позиции управляющего директора. Местный офис французской Sanofi она возглавила в октябре 2015-го. Во втором квартале 2017-го компания нарастила выручку на российском рынке на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — до €162 млн. Динамику обеспечили рост продаж безрецептурных препаратов («Но-шпа», «Эссенциале Форте» и др.) и укрепление рубля. При этом в глобальной выручке Sanofi (€8,7 млрд во втором квартале 2017-го) на Россию по-прежнему приходится скромная доля — менее 2%.

14 «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова 35,3 1630 118,9

Статус компании: Частная

Отрасль: Электроэнергетика Татьяна Подчасова прошла в Новосибирском энергосбыте все карьерные ступени, возглавив компанию в 2012-м. В том же году она пережила конфликт с акционерами, в суде доказав незаконность своего увольнения за блокировку решения о покупке доли в «Тверьоблэнерго». С 2012-го же компания неизменно признается лидером рейтинга эффективности сбытов по версии отраслевой ассоциации «НП Совет рынка» (учитывает уровень финансовых расчетов на оптовом и розничном рынках, рентабельность и другие показатели). Сегодня «Новосибирскэнергосбыт» обслуживает около 30 тыс. клиентов-компаний и более 1 млн физлиц. Подчасова в июне награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

15 «Якобс Дау Эгбертс Рус» Татьяна Ефремова 28,8 866 118,8

Статус компании: Иностранная

Отрасль: Сельское хозяйство и продукты питания Выпускница филологического факультета МГУ и Университета Северной Каролины, Татьяна Ефремова руководит российским подразделением крупнейшей мировой кофейной компании Jacobs Douwe Egberts (JDE), которая возникла в результате объединения «профильного» бизнеса корпораций Mondelez International и D.E. Master Blenders 1753. Прежде менеджер управляла категорией «кофе» в местном офисе Mondelez и работала в российском подразделении Johnson & Johnson, а начинала карьеру с работы школьным учителем и редактором. В российском портфеле «Якобс» — такие бренды, как Jacobs, Carte Noire и др. Компании принадлежит кофейный завод под Санкт-Петербургом. Выручка глобальной JDE в 2016-м выросла более чем на 25%, до €5,2 млрд.

16 «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина 39,6 452 118,3

Статус компании: Частная

Отрасль: Девелопмент и строительство Алена Дерябина более 20 лет проработала в банковской отрасли, к 2008-му возглавляла управление нефинансовых активов ВТБ. Одним из таких активов оказался «Дон-Строй Инвест» — один из крупнейших московских застройщиков жилья бизнес- и премиум-класса. После кризиса 2008-го компания отошла ВТБ, и Дерябина перебралась в кресло руководителя девелопера. Сегодня в портфеле «Дон-Строй Инвеста» 8,4 млн кв. м, до конца 2018-го показатель вырастет на 1,5 млн кв. м — компания готовится выйти в сегмент жилья комфорт-класса, сообщали «Ведомости». В первом полугодии 2017-го выручка от продаж составила рекордные 15,7 млрд руб. Нынешние акционеры компании — пять юрлиц, и среди них нет ВТБ, говорила Дерябина.

17 «Аромалюкс» («Рив Гош») Юлия Принц 35,5 7500 114

Статус компании: Частная

Отрасль: Торговля Юлия Принц — непубличный менеджер из команды основателей сети магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» Ларисы и Павла Коробань. Компанию они создали в конце 1990-х, когда наладили поставки из Финляндии в Петербург. В 2007-м контроль в «Рив Гош» за $115–140 млн, по оценкам экспертов, отошел экс-акционерам «Ленты» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. В 2016-м сеть уступила статус второго по выручке игрока на рынке «дочке» «Магнита» — «Магнит Косметик», однако нарастила выручку и число точек (с 221 в 2015-м до 233, по данным «INFOLine-Аналитики»). Коробань, по данным «Делового Петербурга», в рамках бракоразводного процесса сегодня делят свою долю в 25% «Рив Гош». Актив оценивается ИК «Финам» в 6–7 млрд руб.

18 «Билла» Елена Мальцева 42,4 3500 113,7

Статус компании: Иностранная​

Отрасль: Торговля Елена Мальцева — еще один непубличный менеджер в рейтинге. Она руководит российским офисом ретейлера, принадлежащего австрийской REWE International AG, с октября 2014-го. За это время сеть супермаркетов в стране приросла примерно 20 точками — сегодня их 115, около 90 расположены в Москве. До 2020 года «Билла» планирует расшириться до 200 магазинов. Инвестиции компании в развитие на территории России за 11 лет присутствия превысили €520 млн. Выручка REWE в 2016-м по сравнению с 2015-м выросла на 5%, до €45,6 млрд, показатель EBITDA — на 34%, до €2 млрд. Компания управляет более чем 2,5 тыс. супермаркетов под разными брендами в странах Западной и Восточной Европы.

19 «Отисифарм» Ольга Медникова 26,8 826 107,5

Статус компании: Частная

Отрасль: Фармацевтика Ольга Медникова возглавляет «Отисифарм» с момента основания компании в 2013 году, а начинала карьеру она в Glaxo Wellcome и Ivax Pharmaceuticals. «Отисифарм» — это выделенный в отдельное юридическое лицо безрецептурный бизнес холдинга «Фармстандарт», подконтрольного Виктору Харитонину (он также председательствует в совете директоров «Отисифарма»). До того как возглавить компанию, Медникова занимала в «Фармстандарте» позицию заместителя гендиректора по маркетингу и продвижению. «Отисифарм» занимается производством «Арбидола», «Коделака» и других лекарств (всего в портфеле — 32 зонтичных бренда) и называет себя крупнейшим игроком на рынке безрецептурных препаратов.

20 Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края Юлия Базылева 31,2 1250 104,1

Статус компании: Частная

Отрасль: Электроэнергетика Выпускница Кубанского аграрного университета по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Юлия Базылева провела всю карьеру в родном регионе. Она возглавила кубанскую НЭСК в мае 2016 года после 11 лет карьеры в компании, а до того около десяти лет работала в «Кубаньэнерго», где доросла до позиции начальника службы. В первый год под руководством Базылевой НЭСК нарастила объем продаж электроэнергии по сравнению с 2015-м на 3,5%, до 7,4 млрд кВт·ч. Компания обслуживает 906 тыс. физических лиц и 41 тыс. компаний в 25 городах Краснодарского края (задолженность потребителей НЭСК за 2016-й выросла на 820 млн руб., более чем до 3,1 млрд руб.), ее доля на энергетическом рынке региона составляет около 30%.

21 «Эркафарм» Анастасия Карпова 24,1 3500 101

Статус компании: Частная

Отрасль: Фармацевтика Анастасия Карпова имеет нестандартный для менеджера фармацевтической отрасли бэкграунд: в 2003 году она окончила факультет прикладной политологии НИУ ВШЭ. Однако вся карьера оказалась связана с «фармой»: с 2005 по 2009 год Карпова работала в группе «Протек» (сеть аптек «Ригла»), а в 2009‑м пришла в «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов» и «Озерки», более 400 аптек в 12 регионах) на позицию заместителя гендиректора по коммерческой деятельности. Возглавляет компанию она с 2009-го. В июле «Эркафарм» объявила о планах покупки сети «Радуга» у группы «Роста». Объединенная компания может стать вторым по выручке после «Аптечной сети 36,6» игроком с долей в 4,5% рынка, писали «Ведомости».

22 «Сибирский антрацит» Анастасия Попрыгаева 26,3 2000 99,1

Статус компании: Частная

Отрасль: Металлы и горная добыча Анастасия Попрыгаева посвятила большую часть 20-летней карьеры в горно-металлургической отрасли группе «Аллтек» миллиардера Дмитрия Босова. «Сибирский антрацит», который менеджер возглавила в 2015-м, — также актив «Аллтека». Компания добывает уголь в Новосибирской области, запасы на ее месторождениях превышают 168 млн т. В 2016-м объем добычи вырос по сравнению с 2015-м примерно на 5%, до 7 млн т. До 2020-го показатель должен достигнуть 9,5 млн т, в развитие производства компания инвестировала за десять лет более 13,5 млрд руб. Более 90% продукции «Сибирский антрацит» отправляет на экспорт — в Китай, Индию, Южную Корею, Японию и страны Европы.

23 «Национальная медиа группа» Ольга Паскина 23,1 4290 91

Статус компании: Частная

Отрасль: Медиа и интернет Выпускница Волгоградского университета и обладательница диплома Уортонской школы бизнеса, Ольга Паскина построила стремительную карьеру в российском медиабизнесе. Начинала в пивоваренной «САН ИнБев», в 2008-м заняла позицию вице-президента в медиахолдинге «ПрофМедиа», подконтрольном «Интерросу» Владимира Потанина. В 2013-м Паскина возглавила «ПрофМедиа» и спустя год провела одну из самых успешных сделок на рынке — актив у «Интерроса» более чем за $600 млн выкупил «Газпром-Медиа холдинг». Затем возглавляла подразделение телесети Discovery Networks в Северо-Восточной Европе и совместное предприятие Discovery и Национальной медиа группы (НМГ) банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров. В 2016-м перешла на пост гендиректора НМГ — одного из крупнейших частных медиахолдингов России.

24 Страховая компания «Согласие» Майя Тихонова 25,9 4882 84,2

Статус компании: Частная

Отрасль: Финансы Выпускница МГИМО по специальности «экономист по международным экономическим отношениям», Майя Тихонова начинала карьеру в конце 1990-х в Международном московском банке. С тех пор она также успела поработать в АКБ «Гранит», Россельхозбанке, «Российском капитале». В 2012-м менеджер заняла позицию исполнительного директора в инвестиционной дирекции группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и вошла в советы директоров СК «Согласие» ﷯и «Ренессанс Кредита». Возглавила страховую компанию Тихонова в 2014-м. В 2016‑м «Согласию» удалось резко нарастить чистую прибыль по сравнению с 2015-м — в 17 раз, до 1,86 млрд руб. В июне 2017-го Тихонова также стала гендиректором «дочки» «Согласия» — СК «Согласие-Вита».

25 «Астразенека Фармасьютикалз» Ирина Панарина 23,6 1000 78,2