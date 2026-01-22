Продюсер Радио РБК подал заявку на аукцион по продаже Домодедово

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Продюсер Радио РБК Евгений Рыбалкин подал заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово, прием заявок стартовал 22 января. Организатор торгов принял его документы, однако для дальнейшего участия требуется внести задаток в размере 26,4 млрд руб. Об этом Рыбалкин рассказал в эфире Радио РБК.

«Площадка мою заявку приняла, но сообщила: «Мы ждем от вас задаток в 26 млрд 453 млн 163 тыс. 201 руб.», — сказал он.

Согласно условиям, задаток необходимо внести до 28 января 17:00 мск, когда завершится прием заявок. Покупатель будет определен 29 января, добавил Рыбалкин.

Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд руб., с возможным снижением до 50%. Это подтвердил продюсер Радио РБК: начальная цена актива установлена на уровне 132,2 млрд руб., шаг аукциона превышает 6,5 млрд руб.

Первая попытка продажи группы «Домодедово» не состоялась: на торги была подана лишь одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, которого не допустили к участию.

Ранее в «Шереметьево» заявляли РБК о готовности рассмотреть актив, если его цена начнет снижаться.

В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области принял иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга «Домодедово». Ответчиками также были названы бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган. Генпрокуратура утверждала, что они контролируют стратегический актив, будучи налоговыми резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. В июне суд удовлетворил иск и изъял группу в доход государства — это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции.