Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира»

Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) начал учредительное собрание «Совета мира» для сектора Газа. Трансляцию вел Белый дом.

На сцене за его спиной в начале речи видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей. Приглашение получал и президент России Владимир Путин.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Давос сектор Газа давосский форум
