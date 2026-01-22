Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) начал учредительное собрание «Совета мира» для сектора Газа. Трансляцию вел Белый дом.
На сцене за его спиной в начале речи видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей. Приглашение получал и президент России Владимир Путин.
Материал дополняется
