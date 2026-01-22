Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России

Германия не допустит угроз захвата европейских территорий, заявил канцлер Мерц. По его словам, Берлин сможет защитить Данию и Гренландию от российской угрозы. Мерц поблагодарил США за их серьезное отношение к арктическому вопросу

Фото: Chris Christophersen / Shutterstock

Германия защитит Данию и Гренландию от угрозы, исходящей от России, заявил канцлер Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике. Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав», — сказал Мерц.

По словам канцлера, Берлин все равно не допустит захвата европейских территорий силой и выступает против использования тарифов, которые разрушают трансатлантические отношения.

Ранее, 17 января, президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Германии и еще семи европейских стран для ускорения начала диалога о контроле над Гренландией. Остров, принадлежащий Дании в качестве автономии, нужен Трампу для укрепления программы «Золотой купол», однако американский лидер в итоге пообещал не использовать военную силу, чтобы получить контроль над Гренландией.

«Золотой купол» (англ. Golden Dome) — это проект США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки. Программа направлена на защиту Северо-Американского континента от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников. Ее основу составят датчики и перехватчики космического базирования.

Трамп считает, что Китай и Россия угрожают безопасности Гренландии, при этом сама Дания не в состоянии защитить остров. Трамп во время выступления в Давосе напомнил, что Дания сдалась во время Второй мировой войны за шесть часов, поэтому он и не доверяет датской армии.



Сам Копенгаген лишь усиливает свое присутствие на территории Гренландии. Ранее на острове прошли учения НАТО «Арктическая стойкость», в которых приняли участие восемь европейских стран. США же выводят часть своих войск из миссии Североатлантического альянса на фоне эскалации вокруг Гренландии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января сообщал, что Россия, как и другие страны, следит за развитием ситуации вокруг Гренландии. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер с точки зрения международного права. Посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что у Москвы нет никаких претензий на Гренландию и что Россия не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних по Арктике стран.

Ранее The Washington Post писала, что интерес Дональда Трампа к Гренландии продиктован не только вопросами безопасности, но и изменениями климата. По словам экспертов, опрошенных изданием, таяние льдов открыло доступ к богатым ресурсам острова.