В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России

Фото: IMAGO / Global Look Press

В Вене в четверг начинается судебный процесс над бывшим сотрудником австрийских спецслужб Эджисто Оттом. 63-летнему Отту предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и в коррупции. Об этом сообщает Би-би-си.

Прокуратура Вены утверждает, что в период с 2015 по 2021 год он, злоупотребляя своим служебным положением, cобирал данные через полицейские базы, включая личную информацию о местоположении граждан, регистрационные номера автомобилей и детали поездок. Следствие считает, что собранные сведения он передавал представителям российских спецслужб и топ-менеджеру компании Wirecard Яну Марсалеку, получая за это денежное вознаграждение.

В 2022 году, по данным следствия, Отт по заданию Марсалека получил и передал представителям России ноутбук, содержащий специальное электронное оборудование для безопасной связи, которое используют страны Евросоюза.

Отт вину не признает. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статьям о злоупотреблении властью, коррупции и шпионаже против Австрии.

Ян Марсалек, австрийский гражданин и бывший операционный директор Wirecard, является фигурантом этого и других дел. Он разыскивается немецкой полицией по обвинению в мошенничестве. В рамках отдельного расследования в Австрии экс-депутат парламента от Партии свободы (FPÖ) Томас Шелленбахер обвинен в организации побега Марсалека в Белоруссию в июне 2020 года. Переписка из другого судебного процесса показывает, что Марсалек делал пластическую операцию, чтобы изменить внешность, и изучал русский язык.