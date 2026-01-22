 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России

В Австрии начинается судебный процесс над бывшим сотрудником разведки Оттом
Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

В Вене в четверг начинается судебный процесс над бывшим сотрудником австрийских спецслужб Эджисто Оттом. 63-летнему Отту предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и в коррупции. Об этом сообщает Би-би-си.

Прокуратура Вены утверждает, что в период с 2015 по 2021 год он, злоупотребляя своим служебным положением, cобирал данные через полицейские базы, включая личную информацию о местоположении граждан, регистрационные номера автомобилей и детали поездок. Следствие считает, что собранные сведения он передавал представителям российских спецслужб и топ-менеджеру компании Wirecard Яну Марсалеку, получая за это денежное вознаграждение.

Инженер предприятия ОПК получил 13 лет за шпионаж на Швецию
Политика
Фото:Владимир Жабриков / URA.ru / Global Look Press

В 2022 году, по данным следствия, Отт по заданию Марсалека получил и передал представителям России ноутбук, содержащий специальное электронное оборудование для безопасной связи, которое используют страны Евросоюза.

Отт вину не признает. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статьям о злоупотреблении властью, коррупции и шпионаже против Австрии.

В Берлине гражданку Украины задержали по подозрению в работе на Россию
Политика
Фото:Sven Kaeuler / dpa / Global Look Press

Ян Марсалек, австрийский гражданин и бывший операционный директор Wirecard, является фигурантом этого и других дел. Он разыскивается немецкой полицией по обвинению в мошенничестве. В рамках отдельного расследования в Австрии экс-депутат парламента от Партии свободы (FPÖ) Томас Шелленбахер обвинен в организации побега Марсалека в Белоруссию в июне 2020 года. Переписка из другого судебного процесса показывает, что Марсалек делал пластическую операцию, чтобы изменить внешность, и изучал русский язык.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
шпионаж суд Австрия
Материалы по теме
Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России
Политика
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России
Политика
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине Политика, 13:30
Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира» Политика, 13:28
Хинштейн попал в больницу после ДТП Общество, 13:27
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году Спорт, 13:24
НКР подтвердило кредитный рейтинг «Акрона» AA.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:19
В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека Общество, 13:17
Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину Политика, 13:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России Общество, 13:14
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник Политика, 13:13
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки в России Недвижимость, 13:09
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России Политика, 13:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:56