Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструткуры Украины, использующимся в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«Нанесено поражение складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — добавили в Минобороны.
Предыдущий удар был нанесен 21 января. Тогда военные поразили объекты энергетики, склад барражирующих припасов, места предполетной подготовки БПЛА. Также удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских военных.
В связи с этим на Украине продолжает усугубляться энергетический кризис. Наиболее сложная обстановка, по словам мэра Киева Виталия Кличко, сложилась в столице: там свет отключают на 10 часов. В некоторых населенных пунктах отключения электричества могут длиться до 16 часов. В середине января вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
