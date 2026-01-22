На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы в течение дня 22 января использовать метро, МЦК, МЦД, а после 20:00 мск — отказаться от поездок на автомобиле. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«В связи с локальными ограничениями движения в центре для передвижений по городу рекомендуем сегодня использовать метро. Поездки на авто отмените или отложите на более позднее время — после 20:00», — говорится в сообщении.

В дептрансе спрогнозировали пробки до 7 баллов вечером 22 января, будет затруднено движение на Садовом кольце, на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады и Ленинградском шоссе.

Ряд участков, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, временно перекрыт. Водителей просят соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в Москву после 19:00-20:00 по местному времени прибудут спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер. Они встретятся с Путиным.

В преддверии этого визита, Уиткофф заявил, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине.