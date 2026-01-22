Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году взяло у Николая Угожаева, выступающего в одиночном катании, шесть проб — больше, чем у других фигуристов, следует из отчета на сайте организации.
По пять раз пробы сдавали призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов и одиночник Петр Гуменник, который поедет на Игры в Италии.
Еще одна участница Олимпиады Аделия Петросян в прошлом году сдала четыре пробы.
Всего в 2025 году РУСАДА проверило 88 фигуристов.
В отчете агентства не учитываются тесты, проведенные международными организациями.
Угожаев в сезоне 2021/22 стал вторым на первенстве России среди юниоров, а в декабре 2025-го занял десятое место на чемпионате России.
