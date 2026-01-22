 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,8 x 3,8 2 1,9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,14 x 3,45 2 3,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году

РУСАДА: Угожаева, Галлямова и Гуменника чаще других проверяли в 2025 году
В 2025 году из проверенных РУСАДА 88 фигуристов шесть проб сдал Угожаев, по пять — Галлямов и Гуменник
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году взяло у Николая Угожаева, выступающего в одиночном катании, шесть проб — больше, чем у других фигуристов, следует из отчета на сайте организации.

По пять раз пробы сдавали призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов и одиночник Петр Гуменник, который поедет на Игры в Италии.

Еще одна участница Олимпиады Аделия Петросян в прошлом году сдала четыре пробы.

Всего в 2025 году РУСАДА проверило 88 фигуристов.

В отчете агентства не учитываются тесты, проведенные международными организациями.

Угожаев в сезоне 2021/22 стал вторым на первенстве России среди юниоров, а в декабре 2025-го занял десятое место на чемпионате России.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание допинг РУСАДА Петр Гуменник
Материалы по теме
Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника
Спорт
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году
Спорт
Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов с июня сдал пять допинг-проб
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса Политика, 13:35
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине Политика, 13:30
Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира» Политика, 13:28
Хинштейн попал в больницу после ДТП Общество, 13:27
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году Спорт, 13:24
НКР подтвердило кредитный рейтинг «Акрона» AA.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:19
В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека Общество, 13:17
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину Политика, 13:16
В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России Общество, 13:14
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник Политика, 13:13
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки в России Недвижимость, 13:09
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России Политика, 13:00