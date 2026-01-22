 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Хинштейн попал в больницу после ДТП

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, сейчас, по его словам, он находится в больнице.

Авария произошла из-за непростых погодных условий, пояснил глава региона. 

«Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал он в своем телеграм-канале.

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса Политика, 13:35
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине Политика, 13:30
Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира» Политика, 13:28
Хинштейн попал в больницу после ДТП Общество, 13:27
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году Спорт, 13:24
НКР подтвердило кредитный рейтинг «Акрона» AA.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:19
В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека Общество, 13:17
Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину Политика, 13:16
В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России Общество, 13:14
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник Политика, 13:13
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки в России Недвижимость, 13:09
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России Политика, 13:00