Хинштейн попал в больницу после ДТП

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, сейчас, по его словам, он находится в больнице.

Авария произошла из-за непростых погодных условий, пояснил глава региона.

«Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал он в своем телеграм-канале.

