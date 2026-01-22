Хинштейн попал в больницу после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, сейчас, по его словам, он находится в больнице.
Авария произошла из-за непростых погодных условий, пояснил глава региона.
«Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал он в своем телеграм-канале.
Материал дополняется
