В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке. Президент России подчеркнул, что при урегулировании конфликта нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что также планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Предыдущая встреча глав государств прошла в мае 2025 года. До этого они встречались в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. А ранее, в августе, в рамках официального визита Аббаса в Москву состоялись полноформатные российско-палестинские переговоры.
