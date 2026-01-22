 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса

В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса
Video

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке. Президент России подчеркнул, что при урегулировании конфликта нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.

Путин на переговорах с Аббасом назвал причину кризиса в Палестине
Политика

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что также планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Предыдущая встреча глав государств прошла в мае 2025 года. До этого они встречались в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. А ранее, в августе, в рамках официального визита Аббаса в Москву состоялись полноформатные российско-палестинские переговоры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Махмуд Аббас Россия Палестина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков не стал комментировать ход переговоров перед приездом Уиткоффа
Политика
Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира»
Политика
Песков сообщил о важном совещании Путина по промышленности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS Спорт, 15:07
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23