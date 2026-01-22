В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса

Video

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке. Президент России подчеркнул, что при урегулировании конфликта нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что также планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Предыдущая встреча глав государств прошла в мае 2025 года. До этого они встречались в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. А ранее, в августе, в рамках официального визита Аббаса в Москву состоялись полноформатные российско-палестинские переговоры.