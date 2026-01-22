Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира»
Взнос в учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» может быть внесен за счет тех российских средств, которые заморожены в США, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.
Вопрос о возможности использования замороженных активов будет рассмотрен на встрече в Москве с американской делегацией, запланированной на 22 января, добавил Путин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер прибудут в Москву после 19:00–20:00 по местному времени.
«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру, «Совет мира», прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины, я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней Администрации», — сказал Путин.
Накануне президент подтвердил, что Москва получила личное обращение президента Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира». Он поручил МИДу изучить поступившие к нам документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами России.
Тогда же он подтвердил готовность России направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.
