Трамп подписал устав «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп подписал устав созданного по его инициативе «Совета мира».
«У нас будет мир во всем мире, и, боже, какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас. Каждый человек в этом зале — звезда, иначе вас бы здесь не было», — сказал Трамп во вступительной речи.
«Как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. Мы будем делать это в сотрудничестве с ООН», — заверил президент США.
Устав в Давосе подписали 18 стран — Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Монголия и США.
16 января Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира».
В своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте».
В тот же день Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли Трамп в качестве председателя совета, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
