Трамп подписал устав «Совета мира»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал устав созданного по его инициативе «Совета мира».

«У нас будет мир во всем мире, и, боже, какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас. Каждый человек в этом зале — звезда, иначе вас бы здесь не было», — сказал Трамп во вступительной речи.

«Как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. Мы будем делать это в сотрудничестве с ООН», — заверил президент США.

Устав в Давосе подписали 18 стран — Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Монголия и США.

16 января Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира».

В своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте».

В тот же день Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли Трамп в качестве председателя совета, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.