Москалькова заявила, что найдены 1,4 тыс. пропавших в Курской области

Москалькова: в курском приграничье найдены почти 1,4 тыс. человек

Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

В Курской области найдены почти 1,4 тыс. без вести пропавших после вторжения ВСУ в регион, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Более 450 остаются в розыске», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, всего в базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 человека.

Ранее омбудсмен рассказывала, что на Украине находятся 12 жителей Курской области. По ее словам, Киев предлагает одновременно репатриировать гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что неприемлемо для Москвы.

Москалькова утверждает, что согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий. Также она добавила, что по этой причине диалог о возвращении россиян ведется уже более девяти месяцев.