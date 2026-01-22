Москалькова заявила, что найдены 1,4 тыс. пропавших в Курской области
В Курской области найдены почти 1,4 тыс. без вести пропавших после вторжения ВСУ в регион, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Более 450 остаются в розыске», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, всего в базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 человека.
Ранее омбудсмен рассказывала, что на Украине находятся 12 жителей Курской области. По ее словам, Киев предлагает одновременно репатриировать гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что неприемлемо для Москвы.
Москалькова утверждает, что согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий. Также она добавила, что по этой причине диалог о возвращении россиян ведется уже более девяти месяцев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине