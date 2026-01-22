 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине
0

Москалькова заявила, что найдены 1,4 тыс. пропавших в Курской области

Москалькова: в курском приграничье найдены почти 1,4 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

В Курской области найдены почти 1,4 тыс. без вести пропавших после вторжения ВСУ в регион, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Более 450 остаются в розыске», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, всего в базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 человека.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Ранее омбудсмен рассказывала, что на Украине находятся 12 жителей Курской области. По ее словам, Киев предлагает одновременно репатриировать гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что неприемлемо для Москвы.

Москалькова утверждает, что согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий. Также она добавила, что по этой причине диалог о возвращении россиян ведется уже более девяти месяцев.

Авторы
Теги
Елена Наумова
Курская область Татьяна Москалькова розыск
