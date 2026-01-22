В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека

В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Приморском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

По предварительной информации, авария произошла на автодороге «Раздольное — Хасан» около поселка Барабаш. Есть пострадавшие. На место происшествия выехали сотрудники полиции, руководство региональной Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи.

Минздрав региона сообщил, что автобус следовал из КНР с туристами. Погибли два человека — водитель автобуса и женщина-пассажир.

На место автокатастрофы направлены специалисты медицины катастроф и шесть медицинских бригад из двух больниц.