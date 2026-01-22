В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека
В Приморском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, авария произошла на автодороге «Раздольное — Хасан» около поселка Барабаш. Есть пострадавшие. На место происшествия выехали сотрудники полиции, руководство региональной Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи.
Минздрав региона сообщил, что автобус следовал из КНР с туристами. Погибли два человека — водитель автобуса и женщина-пассажир.
На место автокатастрофы направлены специалисты медицины катастроф и шесть медицинских бригад из двух больниц.
