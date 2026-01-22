Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник

Фото: David W Cerny / Reuters

Суд ЕС отклонил апелляцию Польши и подтвердил штраф Еврокомиссии в размере €68,5 млн, наложенный на страну за нарушение правил в споре с Чехией по угольному руднику Туров. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте суда.

Речь идет о конфликте 2021 года. Считая, что продление и продолжение добычи бурого угля на польском руднике Туров, расположенном рядом с границей с Чехией и Германией, противоречит праву ЕС, Чехия подала в Суд ЕС иск о признании того, что Польша не исполнила свои обязательства.

21 мая 2021 года по ходатайству Чехии вице‑председатель суда обязал Польшу немедленно прекратить добычу угля на данном руднике до вынесения окончательного решения по делу.

Польша не исполнила этот приказ, по новому ходатайству Чехии суд обязал Польшу выплачивать в пользу Европейской комиссии штраф в размере €500 тыс. евро в день.

3 февраля 2022 года Чехия и Польша заключили мировое соглашение. В результате суд снял дело по существу с рассмотрения, и ежедневный штраф перестал начисляться с 4 февраля 2022 года.

Польша подала апелляцию, однако суд постановил, что уже накопленные за время разбирательства ежедневные штрафы по €500 тыс. не подлежат отмене задним числом.