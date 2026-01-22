Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину

Марк Рютте (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия не должна «затмевать Украину» — помощь Киеву должна стать приоритетом номер один.

Необходимо продолжать военную поддержку Украины и не отвлекаться на спор вокруг Гренландии. «Наш главный противник — Россия», — сказал он (цитата по Guardian)

«Мы должны обеспечить бесперебойный поток военной поддержки [Киеву] и не упускать этот вопрос из виду», — подчеркнул генсек.

Рютте добавил, что надеется на скорое завершение мирных переговоров, но это, вероятно, произойдет «не раньше апреля или мая». Генсек НАТО полагает, что Дональд Трамп и его команда стремятся положить конец конфликту, и США готовы предоставить Украине столько военной поддержки, сколько потребуется.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия — у берегов острова «российские и китайские корабли». Позднее он не исключил применение военной силы для установления контроля над островом. С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии.

20 января «Украинская правда» указала на то, что у мирного соглашения с Россией есть «неприятный нюанс» — его следует кому-то подписать, однако желающих возложить на себя такую ответственность мало. Офис президента, пишет «УП», надеется на референдум — в конце декабря Владимир Зеленский действительно допустил такую возможность.

Ранее президент России Путин заявлял, что для решения территориального вопроса власти Украины должны провести референдум, но сделать это невозможно при военном положении. Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, по итогам которых в состав России вошли Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.