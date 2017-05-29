Иннополис: российская Кремниевая долина на государственные деньги

Иннополис Фото: Леся Полякова для РБК

На первый в РФ IT-город Иннополис потратили 20 млрд руб. государственных денег. По плану наша Кремниевая долина должна содержать себя сама, но пока на ней зарабатывают люди, близкие к главе Татарстана и министру связи

Путь от центра Казани до Иннополиса занимает около часа, если удастся проскочить пробки. По трассе М7, по мосту через Волгу, далее по неосвещенной дороге, в конце которой, за лесостепью Верхнеуслонского района республики, разноцветными фасадами домов засверкает первый в России IT-город Иннополис, или, как его называют местные жители, Ветрополис: по западной границе района течет река Свияга, по восточной — Волга, поэтому город постоянно продувается ветрами.

Идея строительства в 40 км от Казани Иннополиса, по официальной версии, родилась у Рустама Минниханова и Николая Никифорова в июле 2010-го, когда они возвращались с совещания у президента Дмитрия Медведева. Оба как раз осваивались на новых позициях: инаугурация Минниханова в должности президента республики прошла в марте, Никифоров стал министром информатизации Татарстана в апреле.

Уже в октябре в ежегодном послании Госсовету республики Минниханов обозначил концепцию «города будущего»: «Живи, учись, работай и отдыхай». В проекте, который сначала получил название «IT-деревня», за «учись» отвечает университет, который должен «поставлять» работников для компаний-резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ, «работай»). А в свободное время иннополисяне будут ездить в горнолыжный комплекс «Казань» и гольф-клуб, которые расположены в нескольких километрах южнее («отдыхай»).

Иннополис должен стать центром притяжения лучших программистов со всей России, которые разрабатывают «собственные продукты и технологии» и привлекают инвесторов, следует из официальной презентации министерства информатизации Татарстана от 2011 года. «Задача» Иннополиса — чтобы российским айтишникам не нужно было уезжать за границу или переезжать из родного города в Москву, а потом все равно покинуть Россию, вспоминает историю создания Иннополиса в разговоре с журналом РБК Никифоров (с мая 2012 года — министр связи России).

Антон Грачев, на старте руководивший проектом «Иннополис», «прообразом» IT-города называл Кремниевую долину, писал «Коммерсантъ». При этом Минниханов в эфире «Россия 24 — Татарстан» говорил про «микс» подсмотренного в Сингапуре, Финляндии, Франции, Китае.

Строительство города уместили в символическую трехлетку: 9 июня 2012-го Медведев, к тому моменту ставший премьером, заложил капсулу с посланием к потомкам, а 9 июня 2015-го он уже нажимал на «кнопку жизни» вместе с Миннихановым и Никифоровым. В Иннополисе открылись, как и планировалось, университет, медицинский и спортивный центры, детский сад, школа, IT-лицей, появились кампус, жилые дома, заработал технопарк и прибыли первые резиденты в ОЭЗ.

Жизнь в IT-городе должна закипеть к концу 2020 года: к этому времени население Иннополиса вырастет до 24,5 тыс. человек, указано в Генеральном плане развития. Пока иннополисян (так называют себя местные жители) в 12 раз меньше, поэтому город больше напоминает кадры из фантастических фильмов о жизни на Земле после исчезновения людей: современные новехонькие здания, но встретить на улице человека или проезжающую машину — большая удача. Путь от домов до университета или технопарка занимает не более 10 минут, за ними — леса и поля, откуда иногда прибегают зайцы, рассказывают местные жители. Одинокие прохожие быстро скрываются в подземных переходах, где аналогия с фантастикой пока только усиливается: весной их затопило паводковой водой, которая текла даже из видеокамер на потолке.

Фото: Леся Полякова для РБК

Кампус и учебно-лабораторный комплекс университета соединены теплым переходом, так что в аудиториях можно встретить студентов в домашних тапочках. По Иннополису даже ходит легенда про студента-рекордсмена, который ни разу за полтора месяца не выходил на свежий воздух. Тапки так прочно «вросли» в жизнь IT-вуза, что в мае 2016-го на площадке перед университетом даже прошла вечеринка Slippers of the year — все ее участники должны были прийти в домашней обуви.

Примерно такое же «домашнее» ощущение производит сейчас внутреннее устройство Иннополиса: жилье строит Госжилфонд Татарстана, совладельцем городской земли оказался близкий к руководству республики бизнесмен, компании-резиденты — преимущественно местные. Журнал РБК разобрался, как устроен первый в России IT-город и почему до рождения громких инноваций в нем пока не дошло.

Городской чат

В начале 2015 года в еще строящийся город переехали три первых сотрудника IT-университета. Иннополис как раз только получил статус города. «Шла стройка, мы ходили в резиновых сапогах», — рассказывает один из прибывших, старший инженер-исследователь вуза Илья Шимчик. Приехавшие с ним коллеги жили в Казани, ездили к семье в Москву, и Шимчик часто оставался один во всем городе: пустые дома и улицы, в окнах по вечерам не горит свет.

Наполняться IT-город начал после первого массового набора в университет и появления первых резидентов ОЭЗ. К середине 2016-го в Иннополисе обитали 1,9 тыс. человек, к весне 2017-го их число выросло до 2,8 тыс. (около 70% остаются в городе с ночевкой), приводят статистику в мэрии. В университете и ОЭЗ, градообразующих центрах города, работают или учатся свыше 1,6 тыс. человек. Более половины нынешних иннополисян приехали из других регионов, а среди студентов вуза, где обучение ведется исключительно на английском языке, эта доля еще выше — под 70%.

Фото: Леся Полякова для РБК

Магистрант Надежда Трофлянина уверяет, что образование в Иннополисе на порядок выше (раньше она училась в Московском университете связи и информатики). А Евгений Никольский, директор компании «Роадар» (резидент ОЭЗ), объясняет свой переезд наличием современных детских учреждений в Иннополисе: «Хочу, чтобы мои дети учились в среде детей айтишников, и не хочу, чтобы школа для них была каторгой».

Средняя зарплата в Иннополисе — около 60 тыс. руб., говорит представитель мэрии. В Казани IT-специалисты получают в среднем 38 тыс. руб. (данные HeadHunter). Каждый из приезжающих в город технарей арендует квартиру у Госжилфонда по льготной ставке: 7 тыс. руб. за однушку и 10 тыс. руб. за двушку, называет цифры министр информатизации республики Роман Шайхутдинов. В соседней Казани сопоставимое жилье обойдется в 13,7 тыс. и почти 20 тыс. руб. соответственно (статистика Domfond.ru). Купить квартиры в многоэтажках Иннополиса нельзя: было решено строить исключительно арендное жилье, чтобы люди быстрее заселяли город.

Тратить деньги особо негде: коммерческая инфраструктура города сейчас больше напоминает жизнь в военном городке. Супермаркет, книжный магазин, салон красоты, аптека, недавно открылся первый ресторан. Из развлечений — пейнтбол-клуб и спортивный центр (абонемент — 14 тыс. руб. в год). «Поскольку живем мы в большой пустыне посреди Татарстана, основное правило — праздники мы создаем себе сами», — рассказывает Трофлянина. Самый популярный в ее студенческой комнате праздник — День апатии, когда можно весь день ныть, что жизнь — боль.

Тишина и небольшое число людей — это «рай» для айтишников, уверен Шимчик. «Да, здесь днем никого нет на улицах. И это хорошо», — с улыбкой подтверждает сотрудник одной из компаний-резидентов ОЭЗ.

Как и положено месту с высокой концентрацией IT-специалистов, иннополисяне в основном общаются виртуально: к примеру, есть общий чат в Telegram — в апреле в нем состояло более 1,3 тыс. человек. Кто-то просит одолжить «удлинитель до завтра», кто-то публикует фото кота с подписью «Кто потерял животное, искать в первом подъезде, дом 114». В чате есть и мэр города Руслан Шагалеев, и Шайхутдинов, и даже Никифоров, который, по собственному признанию, периодически отвечает жителям.

Столь же охотно Никифоров освещал процесс стротельства Иннополиса в своем Twitter. Из одного из твитов, к примеру, следовало, что работы в IT-городе могли начинаться еще до завершения формальных процедур — заключения госконтрактов. Среди стройподрядчиков — компания местного предпринимателя Равиля Зиганшина, бывшего бизнес-партнера жены Никифорова Светланы. Именно Зиганшин, как выяснил журнал РБК, стал главным «зодчим» первого в России IT-города.

Главный по земле

«Полным ходом разворачивается стройка учебного корпуса ИТ-Университета #Иннополис на 5000 бакалавров и магистров», — написал 8 января 2014 года в своем Twitter министр связи. На фото — снег, краны, готовый фундамент, работы идут на уровне первого этажа. Темпы работы подрядчика — «Камгэсэнергостроя» — поражают: согласно сайту госзакупок, тендер стоимостью 2 млрд руб. компания получила за девять дней до твита Никифорова. На самом деле работы могли начаться еще раньше — в июне 2013 года: такой срок был указан на информационном щите, который сфотографировали на стройплощадке блогеры урбанистического форума SkyscraperCity.

Общая стоимость контрактов на строительство Иннополиса превышает 21,5 млрд руб., подсчитал журнал РБК на основе данных с сайта госзакупок. Большую часть средств выделил федеральный бюджет, республика построила жилые дома и часть дорог, «Газпром» — газопровод до​ Иннополиса. Подконтрольный правительству республики «Камгэсэнергострой» на строительство университета и кампуса получил из бюджета около 4 млрд руб. Основным подрядчиком стало производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань»: его силами были возведены все ключевые объекты ОЭЗ и инженерные сети. Совокупный объем заключенных с «Казанью» контрактов — 11 млрд руб., это почти половина денег, выделенных на строительство IT-города.

Как и «Камгэсэнергострой», работу на одном из объектов «Казань» начала раньше официальных договоров: судя по фото еще одного щита со SkyscraperCity, технопарк начали возводить во втором квартале 2013-го, а тендер прошел в феврале 2014-го. Собеседник, близкий к руководству «Камгэснергостроя», подтвердил: такая практика существовала. Представители АО «Иннополис» и «ОЭЗ Иннополис» (заказчики строительства), «Казани» и «Камгэснергостроя» не ответили на запросы журнала РБК. Контроль за стройкой не входил в компетенцию Минкомсвязи, уточнил в разговоре с журналом РБК Никифоров.

В 2000-е годы ПСО «Казань» было частью группы ТАИФ, которую контролирует семья первого президента республики Минтимера Шаймиева. Когда этот пост в начале 2010-го занял Минниханов, единоличным собственником ПСО стал депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин, в тот момент он был директором объединения. До приобретения «Казани» у него был строительный бизнес, но, судя по данным в «СПАРК-Интерфакс», финансовые достижения прошлого гораздо скромнее будущих.

При Минниханове «Казань» выбилась в число крупнейших подрядчиков республиканских властей. Общая стоимость госконтрактов, заключенных с ПСО «Казань» с конца 2009 года, достигает 100 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). Особые отношения собственника ПСО «Казань» и семьи президента республики закреплены и юридически: в конце 2016-го Зиганшин вместе с четырьмя племянниками Минниханова, главой Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллиным и еще четырьмя предпринимателями выступил учредителем прихода мечети, которая строится в центре Казани, на Кремлевской набережной.

Зиганшин имеет отношение и к объектам, которые в озвученной главой Татарстана концепции развития Иннополиса отвечают за «отдыхай» — горнолыжный курорт и гольф-клуб. Бизнесмен через фирму «Свияга» владеет 51% АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс (ГСОК) «Казань». Участок, на котором стоит гольф-клуб, оформлен на ЗАО «Гольф Казан», следует из данных Росреестра. Акционеры общества скрыты, но директор клуба Денис Белов одновременно руководит и горнолыжным комплексом «Казань», и одной из фирм дочери Зиганшина.

Еще в 2008 году министерство земельных отношений Татарстана сообщило: курорту требуется расширение. Через четыре месяца администрация Верхнеуслонского района провела торги, выставив на продажу одним лотом десять участков площадью 1,3 тыс. га — на этой территории 46 раз поместится Московский Кремль. Земли имели статус сельскохозяйственных, поэтому с молотка ушли по минимальной цене 20 млн руб. Победителем торгов стала «Свияга» Зиганшина, при этом на землю претендовала еще фирма «Речтранс» — ею в тот момент руководил Арен Григорян, одновременно возглавлявший горнолыжный комплекс «Казань».

Глава Татарстана Фото: Олег Яковлев / РБК

Когда в 2010 году республику возглавил Минниханов, концепция использования земель, «выделенных» под расширение курорта, изменилась: теперь здесь должен появиться IT-город. Выбор места под Иннополис никак не связан с тем, что земля здесь принадлежала Зиганшину, уверяет Никифоров. Личного знакомства с бизнесменом министр не отрицает. «Здесь хорошая экология, здесь горнолыжный комплекс, гольф-клуб, комплекс стендовой стрельбы. Участок такого размера для строительства города, с собственным водоразбором, сложно было найти», — добавляет Шайхутдинов. Задачей было создать отдельное, самодостаточное городское поселение, подчеркивает он.

Власти Татарстана не стали выкупать землю обратно: в итоге Зиганшин стал акционером компании, которая курирует «развитие территории» российской Кремниевой долины.

Двойное дно

На несколько тысяч иннополисян сейчас приходится сразу шесть управляющих структур: помимо органов власти у каждого крупного объекта города есть отдельное юридическое лицо. Первым в августе 2012 года было создано ОАО «Иннополис». Структуры Зиганшина оплатили свою долю в уставном капитале участками (к этому моменту минимум два участка уже имели статус «земли населенных пунктов»). Пул оценщиков, привлеченных «Иннополисом», пришел к выводу, что десять участков за четыре года подорожали с 20 млн до 500 млн руб.

Помимо Зиганшина акции на такую же сумму приобрело правительство Татарстана — власти внесли долю в ныне ликвидированной компании «НефтеХимСэвилен». Еще одним акционером стал Центральный депозитарий Республики Татарстан, но с правом полностью оплатить свою долю — 500 млн руб. — в течение года.

Четвертым пайщиком должно было стать Минкомсвязи: в 2012-м по поручению Медведева министерство получило 4,7 млрд руб. Деньги предполагалось потратить на выкуп допэмиссии акций ОАО «Иннополис», указывала Счетная палата со ссылкой на обоснование финансирования проекта. С такой суммой министерство связи (через Росимущество) могло стать основным акционером компании с долей 76%, посчитал журнал РБК.

Однако путь федеральным миллиардам преградил юридический казус: пока Центральный депозитарий не выкупит долю в стартовой эмиссии, проводить дополнительную оказалось нельзя. Чтобы внести средства Минкомсвязи, пришлось в конце 2012 года создать компанию с таким же названием — ОАО «Иннополис», это юрлицо и получило федеральные деньги, следует из отчета Счетной палаты о проверке расходования бюджетных средств.

На момент появления «Иннополиса-двойника» семью Никифорова связывали деловые отношения со структурами Зиганшина. Бизнесмен — акционер группы IT-компаний Inoventica и возглавляет ее совет директоров. Уже к началу 2012-го в холдинг входил разработчик облачных технологий ЗАО «Коммуникации для инноваций» (КДИ), ее миноритарным акционером в 2011–2016 годах была также венчурная компания «Стартобаза» Светланы Никифоровой. КДИ планировали строить центры обработки данных (ЦОД) по всей стране, в том числе в Иннополисе, рассказал журналу РБК бывший топ-менеджер группы. Но в IT-городе ЦОДа до сих пор нет, а в группе Inoventica отказались комментировать «несостоявшиеся события».

Компании-двойники так и работали под одинаковым названием два года, но в 2014-м первый «Иннополис» переименовали в «Иннополис Сити»: Центральный депозитарий за год так и не выкупил свои акции, после чего доля структуры Зиганшина выросла до 50%.

В министерстве информатизации отказались объяснить медлительность Центрального депозитария, перенаправив в Минземимущества республики, но там не стали комментировать деятельность подведомственной организации. Генеральная прокуратура в 2016 году проверила факты, выявленные Счетной палатой, и не обнаружила нарушений в формировании уставного капитала «Иннополиса», следует из ответа ведомства журналу РБК.

«Никакого злого умысла не было», — объясняет появление двойника Никифоров. Поправки в бюджет 2012 года были приняты в ноябре, для проведения допэмиссии нужно было до конца года выполнить ряд процедур (оценка земли, юрлица и др.), рассказывает он. «После совещания в Росимуществе было решено, что это [создание еще одного «Иннополиса»] — единственный вариант», — вспоминает министр связи.

«Иннополис Сити», 50% которого принадлежат структурам Зиганшина, в итоге стала оператором земельного банка IT-города. «Никакой выгоды от вхождения в проект коммерческие структуры не получили», — дипломатично говорит Шайхутдинов. При этом назвать «Иннополис Сити» некоммерческой организацией сложно: за переданные на строительство университетского комплекса и спортивного центра 23 га в уставный капитал двойника компания стала владельцем 2,5% его акций.

Всего у «Иннополис Сити» в собственности свыше 650 га земли вокруг Иннополиса, подсчитал журнал РБК, основываясь на данных из Росреестра. Сейчас рассматривается вопрос передачи этой территории муниципалитету, рассказал Шайхутдинов. Он не стал описывать ни конкретный механизм сделки, ни сроки. Пока же потенциальные инвесторы, которые захотят строить в городе жилье или торговые комплексы, должны будут либо арендовать, либо выкупать землю у «Иннополис Сити», указывается в отчетности компании. Например, в 2014 году московская «Хайман Девелопмент» арендовала у фирмы 3,4 га под строительство ТЦ с гостиницей по ставке 1,7 млн руб. в год, указано в материалах Арбитражного суда (проект не был реализован).

Кроме того, Зиганшину принадлежат еще 500 га к югу и юго-востоку от горнолыжного комплекса. Часть этих сельскохозяйственных земель приобреталась его компанией «Свияга» на аукционах администрации Верхнеуслонского района в 2015–2016 годах, пока территория пустует. Наконец, у структур, связанных с бизнесменом, есть более 100 га островной территории, расположенной вдоль моста через Волгу: по нему машины попадают из Казани в Иннополис.

Депутат Зиганшин, структуры которого владеют большей частью земель IT-города и прилегающих территорий, не ответил на вопросы, переданные ему через представителя. В ПСО «Казань» отделались справкой о своем участии «в исторической стройке».

Помимо земель «Иннополис Сити» принадлежат товарный знак «Иннополис» и портал Innopolis.ru, по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности и сервиса WhoIs. Впрочем, главным обладателем «виртуальной» инфраструктуры, связанной с городом, как выяснил журнал РБК, стал лично министр Никифоров, а люди из его окружения начали вести в Иннополисе вполне реальный бизнес.

Министр vs киберсквоттеры

В начале апреля 2015 года, за два месяца до официальной церемонии открытия IT-города, на почту nn@tatar.ru Николая Никифорова были зарегистрированы десять сайтов с упоминанием Иннополиса, например Innopolis.capital, Innopolis.fitness, Innopolis.pub, Иннополис.москва, Innopolis.villas (данные WhoIs). Ранее на эту же электронную почту были записаны Innopolis.pro и Innopolis.mobi, а в 2016-м коллекция пополнилась Innopolis.golf. Все порталы — неработающие.

Министр связи подтвердил журналу РБК, что именно он регистрировал домены. «Еще до перехода на госслужбу мне приходилось выкупать их у киберсквоттеров. С тех пор осталась привычка: если кто-то из коллег обсуждает какой-то проект, я часто сразу регистрирую им адреса, а потом просто передаю их», — говорит он.

Никифорову также принадлежит домен Win-win.rent. Сайт не работает, при этом WinWin — бренд компании «Иннополис Экспресс», которая сдает в аренду автобусы и легковые автомобили премиум-класса. Директором фирмы, судя по «СПАРК-Интерфакс», числится 29-летний Артур Мадышин, собственником фирмы — его супруга Виктория. Она приходится родной сестрой Светлане Никифоровой, следует из ее аккаунта во «ВКонтакте».

Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Иннополис Экспресс» за пять лет «заняла лидирующее положение на рынке автотранспортных услуг Казани», среди клиентов — министерство информатизации Татарстана, компания «Стартобаза», Иннополис, написано на сайте фирмы. Также указано, что у WinWin можно заказать автобус Hyundai Universe с надписью Innopolis на борту. Такие же шаттлы обслуживают бесплатную линию между IT-городом и Казанью.

Официально на маршруте работают два перевозчика, которым за полгода по госконтракту положено 18,2 млн руб., и «Иннополис Экспресса» среди «аккредитованных» нет. Тем не менее один из «легализованных» подрядчиков — ИП Максим Макмеров — заявил журналу РБК, что на линию Казань — Иннополис автобусы Hyundai Universe выводит «Иннополис Экспресс». В разговоре с журналом РБК свояк Никифорова, Мадышин, опроверг эту информацию, а дополнительные вопросы попросил прислать через Telegram: прочитал их, но не ответил.

Мадышин с конца 2015-го до середины 2016-го возглавлял административно-техническую инспекцию Иннополиса, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». А полгода назад «Иннополис Экспресс» открыла в городе первый коворкинг под названием WinWin на 19 мест. Месяц аренды рабочего места обойдется в 4,8 тыс. руб., но спрос на услугу пока явно низкий: в 15:00 буднего дня корреспондент журнала РБК увидел двоих посетителей. Никифоров заявил, что не знает про бизнес Мадышина в Иннополисе.

Как выяснил журнал РБК, свое дело в IT-городе развивает и друг семьи Никифоровых. С конца 2014 года компания «Зион» строит в Иннополисе таунхаусы: директор и собственник фирмы — дизайнер Азат Тухватуллин, автор символа Казанской универсиады, совладелец бюро «Иннополис Архитект», которое готовило эскизы архитектурного облика IT-города. Именно дизайнер уговорил будущую жену Николая Никифорова Светлану перебраться из Альметьевска в Казань, писал местный портал «Реальное время». В свою очередь супруга Тухватуллина — Алиса Тулынина — хорошая знакомая Никифоровой: в 2016 году они вместе провели новогодние каникулы на Мальдивах, в комментарии под одним из фото в Instagram Тулынина писала, что они дружат «много-много лет».

За два года «Зион» возвела четыре дома (по плану — 21), строительство двух только начинается, рассказала менеджер компании. Квартира площадью 280 кв. м без отделки стоит почти 14 млн руб., указано на сайте девелопера. К концу апреля даже имеющееся жилье не было распродано. Ситуацию пытается спасти правительство Татарстана. Судя по Росреестру, Госжилфонд начал предоставлять дольщикам займы. Их получили, к примеру, свояченица министра Виктория Мадышина (160 кв. м) и школьная учительница Татьяна Камалетдинова (158 кв. м), которая в 2000-е годы работала директором ныне ликвидированной компании «Интернет-реклама» (совладелец на тот момент - Николай Никифоров), а сейчас возглавляет ГУП «Центр информационных технологий Татарстана». Журнал РБК отправил вопросы Тухватуллину через Telegram: сообщение прочитано, ответа не последовало.

Никифоров утверждает, что не знает про бизнес родственников в Иннополисе. Пока одни знакомые семьи Никифоровых создают бизнес в Иннополисе, другие меняют «прописку» у существующих компаний. Среди резидентов ОЭЗ зарегистрированы, например, «Стартобаза» Никифоровой, а также дружественные фонду фирмы.

Судьба резидентов

Круглое семиэтажное здание технопарка имени Попова иннополисяне называют «бубликом» или «тюбетейкой» — из-за его формы. В нем работают резиденты и партнеры ОЭЗ. Три входа в технопарк оформлены в разных стилях — под «камень», «траву» и «дерево». Напротив одного из них стоит тумба от казанской «Сотки высоток», официальный сайт которой ранее был зарегистрирован на почту Никифорова. Тумба работает как вышка сотовой связи и одновременно как информационный терминал. С 2017 года «Сотка высоток» совместно с «Таттелекомом» и ГУП «Центр информационных технологий» занимается установкой таких тумб в Татарстане. Их совместное предприятие зарегистрировано в Иннополисе.

Список резидентов ОЭЗ сейчас насчитывает 43 компании, хотя по плану их должно быть не менее 40 лишь к концу 2017-го. Получить статус резидента несложно: минимальный инвестиционный порог отсутствует, в заявку надо вложить лишь учредительные документы компании и бизнес-план, указано на сайте «ОЭЗ Иннополис». В случае одобрения резидентства фирма получает льготную ставку по аренде помещения для офиса, на пять лет освобождается от региональной части налога на прибыль (18%), а федеральная часть (2%) будет взиматься только с 2018 года.

Фото: Леся Полякова для РБК

Правительство республики делает упор на привлечение федеральных компаний со штатом от 20–30 человек, объясняет официально принятую стратегию министр Шайхутдинов. Он подчеркивает: Иннополис — город для индустриальных компаний, имеющих выручку, собственные разработки. Впрочем, пока реальность далека от желаемого результата.

«Федералов» среди резидентов лишь 12 — к примеру, Acronis, InfoWatch, «Новые облачные технологии», «Открытая мобильная платформа». Еще шесть сотрудничают с ОЭЗ в статусе партнера, который не дает налоговых льгот («Яндекс», «Тинькофф центр разработки» и др.). При этом 26 компаний из общего числа резидентов имеют татарстанские корни, часть фирм «вышла» из казанского «IT-парка», первым директором которого была Светлана Палатова (Никифорова), короткое время и сам Никифоров.

Среднее число работников в компаниях-резидентах вдвое ниже озвученного Шайхутдиновым плана: 10–20 человек, как показал опрос журнала РБК. Статистику по занятости ОЭЗ, по сути, обеспечила одна компания — «Сбербанк Технологии», у которой в 2016 году в Татарстане появилась «дочка»: в ней трудятся 215 человек, и это примерно треть общего числа работников ОЭЗ (у компании открыто еще 100 вакансий). Впрочем, Никифоров как один из отцов-основателей Иннополиса уверен: будущее города в первую очередь за теми компаниями, которые будут создавать выпускники университета. “Я не верю, что туда переедут москвичи, да это и не цель”, — говорит Никифоров.

С перспективными «собственными разработками», как показал анализ компаний-резидентов, пока дела тоже складываются с переменным успехом. «Дела идут не очень хорошо», — признался глава мобильной образовательной платформы «Уровень 90» Айнур Абдулнасыров (он же создатель платформы для изучения английского языка LinguaLeo). Проблемы в «Уровне 90» он объяснил невозможностью найти клиентов. Посещаемость сайта по поставкам пиломатериалов “Дом бобра” за апрель составила менее 5 тыс. человек (данные Similarweb), контактный телефон агрегатора — не работает. А основатель фирмы «ЛокФорГейт» Артур Ахметов в апреле разместил на SuperJob объявление о поиске работы: по информации журнала РБК, разработка компании — приложение для управления воротами — так и не вышла из стадии прототипа.

Никифоров считает естественной ситуацию, что среди резидентов ОЭЗ много стартапов и что не все они в итоге успешны: «В той же Кремниевой долине из 100 компаний выстреливает одна». Кроме того, по словам Никифорова, в Иннополисе уже есть первые технологические достижения: в пример он приводит созданную в лаборатории университета технологию по работе со сверхбольшими объемами данных по заказу Ростелекома, а также проект «дочки» Cognitive Technologies, резидента ОЭЗ, по созданию беспилотного «КамАЗа».

Среди резидентов ОЭЗ есть и компания «Спикфон»: ее основатели, уроженцы Татарстана, разработали систему оповещения граждан через домофон. По состоянию на 2013 год у фирмы был статус «удаленного резидента» казанского «IT-парка», но уже летом 2016-го собственники перерегистрировали «Спикфон» в «Сколково» и почти одновременно создали компанию точно с таким же названием — на этот раз с пропиской в Иннополисе. Возвращение на родину произошло вовремя: к «сколковскому» «Спикфону» подан банкротный иск, к нему присоединилась и «Стартобаза» Никифоровой, ранее инвестировавшая в фирму 2 млн руб.

Журнал РБК обнаружил среди резидентов ОЭЗ еще минимум две фирмы, связанные со «Стартобазой». К примеру, «дочка» казанской компании «Дисциплина», разрабатывающая ПО для контроля рабочего времени (у фонда 23,5%). Также в ОЭЗ работает «Роадар», который в партнерстве с «Автодорией» делает приложения для предупреждения водителей о камерах на дорогах («Стартобаза» владеет 55% «Автодории»).

Даже при беглой прогулке по технопарку заметно, что красивый «бублик» стоит полупустым. Заполнены лишь 55% площадей, подтверждает советник гендиректора «ОЭЗ Иннополис» Диана Пермякова. При этом уже к середине 2018 года ПСО «Казань» Зиганшина построит второй технопарк — имени Лобачевского на 1,5 тыс. рабочих мест. Собеседники журнала РБК в министерстве и ОЭЗ уверяют: с заполнением не будет проблем.

Будущее иннополисян

В начале 2017 года в IT-городе на свет появился первый настоящий иннополисянин: у сотрудников университета Ильи и Эльмиры Шимчик родилась дочь. Пара познакомилась в Иннополисе, здесь же сыграли свадьбу: торжество происходило в здании вуза, брак регистрировал мэр города, а кольца ему поднес дрон.

Скорость наполнения города очень важна для руководства Татарстана — эта тема обсуждается у Минниханова на рабочих совещаниях по Иннополису, вспоминает в разговоре с журналом РБК бывший высокопоставленный чиновник республики. «Ключевое пожелание Рустама Нургалиевича [Минниханова]: колхоз построили, где колхозники?» — передает он ощущения от этих планерок.

На стадии формирования концепции Иннополиса правительство Татарстана позиционировало его как ГЧП-проект («частный бизнес вложит средства в жилую и офисную недвижимость»), способный привлечь и сторонних инвесторов. Спустя пять лет с начала строительства почти все процессы в IT-городе происходят по заказу или при поддержке государства.

Исключение в прямом смысле одно — университет: его бюджет формируется из взносов партнеров, среди которых есть как госкомпании («Связьинвестнефтехим», «Почта России»), так и частный бизнес («МегаФон», МТС, Acronis, «Русэнергоресурс»). В 2016 году бюджет вуза составлял 337 млн руб. против 536 млн руб. в 2015-м, «разбивки» по долям от жертвователей в отчетности нет. Никифоров признает зависимость стабильной работы университета от доброй воли партнеров, но надеется, что вуз сформирует фонд целевого капитала («эндаумент»). Сам он ежегодно жертвует «несколько сотен тысяч рублей».

Фото: Леся Полякова для РБК

В части офисной недвижимости интерес к Иннополису проявлял «Ростех»: в мае 2015 года глава госкорпорации Сергей Чемезов заложил в городе камень в основании будущего технико-внедренческого центра на 5 тыс. сотрудников. Из-за кризиса проект заморозили, новые сроки пока не определены, сообщила представитель корпорации Екатерина Баранова. Нарастить в Иннополисе численность «по крупицам» вряд ли удастся: многие действующие резиденты и партнеры готовы увеличить штат максимум на несколько десятков человек, показал опрос журнала РБК. «Это нормально, компаниям нужно сначала понять, что такое Иннополис», — уверен Никифоров.

Нет инвесторов у IT-города и для строительства жилья, при том что уже возник его дефицит. Об этом журналу РБК рассказали исполнительный директор казанской «Дисциплины» Юлия Самодурова и директор по инвестициям «Универсальной финансовой системы» Максим Казанов.

Из 840 квартир в первой очереди жилья на середину апреля была сдана 731, на остававшиеся пока не оформлена разрешительная документация. Вторая очередь на 700 квартир, фундамент для которой давно заложен и из земли выглядывают десятки мощных свай, также будет возводиться за счет государства: инвестором выступит Госжилфонд, стоимость проекта оценивается в 2 млрд руб. Шайхутдинов обещает, что новые дома появятся до конца первого квартала 2018 года, но эти квартиры вновь можно будет только арендовать.

«Город начинает жить тогда, когда появляется рынок жилья», — признает Шайхутдинов. Потенциальными застройщиками могут стать финский «ЮИТ» и «Домкор» из Набережных Челнов, говорил в начале апреля замминистра строительства Татарстана Юрий Аляшев. Но представители обеих компаний признались журналу РБК: конкретных планов по строительству домов в Иннополисе у них пока нет. На помощь вновь готовится прийти республика: стройку коммерческих квадратных метров для иннополисян может профинансировать все тот же Госжилфонд, передавал в апреле портал «Реальное время». Никакой конкретики у идеи пока нет, уточнил собеседник журнала РБК в строительном блоке правительства Татарстана.

В 2017 году, как следует из официального бюджета, доходы казны Иннополиса составят 20,7 млн руб. Примерно в такую же сумму IT-городу обойдется только работа шаттлов в первом полугодии. Как следствие — бюджетными вливаниями сейчас подкрепляется даже повседневная жизнь города. Для этих целей был учрежден АНО «Фонд развития города Иннополис»: в министерстве информатизации признали, что субсидируют его деятельность, но конкретные суммы не озвучили.

Судя по отчетности АНО, в 2015 году целевые взносы и пожертвования составили 228 млн руб., фактические расходы за прошлый год — чуть больше 185 млн руб. Для сравнения: в бюджете самого Иннополиса на все внутренние нужды города была заложена сумма в шесть раз меньше. Средства АНО помимо транспортного обслуживания пошли, к примеру, на уборку снега, охрану территории, монтаж новогодних украшений, следует из конкурсных документов.

Через фонд в город возвращаются деньги, уплаченные жителями Иннополиса, объясняет Никифоров. Город получает только 10% от НДФЛ своих жителей, остальное идет в казну Верхнеуслонского района и республики Татарстан. В 2017 году совокупный НДФЛ, который заплатят работники компаний Иннополиса в бюджеты всех уровней, составит 110 млн руб., следует из городского закона о бюджете. Министр Шайхутдинов дает другой прогноз: 200 млн руб.

Щедрые госвложения вернутся в казну в виде налогов через 25 лет, уверен Шайхутдинов. К 2035 году, когда прогноз министра начнет приближаться к исполнению, в Иннополисе будут жить 155 тыс. человек, обещает генеральный план отечественной Кремниевой долины.

“У Иннополиса есть уникальная ДНК”, — уверяет первый мэр города и экс-директор Yota Егор Иванов. Он уверен, что рост населения сдерживается исключительно отсутствием жилья. Заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков разделяет оптимизм Иванова: модель и профиль Иннополиса выбраны правильно, а дальнейшее развитие города может быть связано с созданием опытных полигонов и тестированием новых технологий в нем, говорит он.

Фото: Леся Полякова для РБК

Проект идет в “хорошем темпе”, уверен Никифоров. На скорость заселения и развития Иннополиса, по его словам, повлиял экономический кризис, при этом конкретные промежуточные показатели Никифоров не стал называть. Принцип ГЧП сохраняется, поскольку Иннополис “не должен висеть на шее у государства”, считает министр связи.

В Иннополисе «жить невозможно», заявлял в 2015 году глава Acronis Сергей Белоусов, помогавший создавать университет города, в интервью “БИЗНЕС-Онлайн”. «Сейчас там стало лучше», — уточняет бизнесмен спустя два года, но оговаривается: этого недостаточно для звания новой Кремниевой долины. Acronis конкурирует за сотрудников с Google, но заманить высококлассных специалистов в город, в котором нет минимальной необходимой инфраструктуры, невозможно, подчеркивает он.

Представители инновационного центра “Сколково”, РВК, Высшей школы урбанистики при ВШЭ, Ernst&Young отказались обсуждать Иннополис и его концепцию как таковую. Святослав Мурунов, идеолог Центра прикладной урбанистики, вспоминает, как в 2015 году встречался с Ивановым в Иннополисе и сразу сказал: “Он никогда не станет полноценным городом”. “Это проект правительств Татарстана и России, которые хотели сделать город для айтишников, но те, кто должен там жить и работать, изначально не участвовали в его создании”, — напоминает эксперт. Сейчас IT-город, по его мнению, больше всего похож на красивый спальный микрорайон с кампусом возле университета или на закрытый наукоград советского периода со шлагбаумом на въезде.