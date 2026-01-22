АТОР сообщила о блокировках банками оплаты туров через СБП

По данным АТОР, блокируемые суммы начинаются от 20 тыс. руб. и доходят до 300 тыс. руб. Блокировка переводов происходит в случае, если туроператор является физлицом. Расширенные критерии блокировок ЦБ описал в конце декабря

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк с 1 января начал блокировать переводы по Системе быстрых платежей (СБП) на счета турагентов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на сайте.

С начала января вступил в силу приказ ЦБ, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Прежде всего, как отмечает АТОР, новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в рамках цепочек переводов между физлицами.

За первые две недели января под временные блокировки могли попасть от 2 млн до 3 млн физлиц, следует из данных аналитиков «Информзащиты», которые приводит АТОР.

РБК направил запрос Центробанку.

ЦБ не блокирует переводы напрямую, но устанавливает правила для банков, которые блокируют подозрительные операции по СБП, в первую очередь крупные, нетипичные переводы себе с последующим переводом третьему лицу (например, от 200 тыс. руб.), частые переводы незнакомым людям, а также операции с «фишинговыми» признаками или связанными с терроризмом (115-ФЗ). Банки приостанавливают такие транзакции для защиты клиентов от мошенников, опираясь на расширенный список критериев ЦБ.

Проведя опрос, АТОР выяснила, что суммы блокируемых переводов в сфере продажи услуг туроператоров варьируются от 20–50 тыс. руб. до 300 и более тыс. руб.

«На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно», — пояснил генеральный директор Onlinetours Константин Победкин, передает АТОР.

В конце декабря ЦБ ввел новые признаки для блокировки переводов по СБП. Одним из признаков, по которому банк может заблокировать перевод, указан «перевод физлицу, которому ни разу за последние полгода не совершались переводы». Этот критерий применяется только в том случае, если менее чем за 24 часа до перевода новому получателю клиент совершил перевод самому себе из другого банка через СБП на сумму свыше 200 тыс. руб. При этом подозрительной является не операция перевода себе, а последующий перевод человеку, с которым в последние полгода не было финансовых взаимодействий. На перевод юрлицу этот признак блокировки не распространяется.