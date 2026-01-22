 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

АТОР сообщила о блокировках банками оплаты туров через СБП

По данным АТОР, блокируемые суммы начинаются от 20 тыс. руб. и доходят до 300 тыс. руб. Блокировка переводов происходит в случае, если туроператор является физлицом. Расширенные критерии блокировок ЦБ описал в конце декабря
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк с 1 января начал блокировать переводы по Системе быстрых платежей (СБП) на счета турагентов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на сайте.

С начала января вступил в силу приказ ЦБ, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Прежде всего, как отмечает АТОР, новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в рамках цепочек переводов между физлицами.

За первые две недели января под временные блокировки могли попасть от 2 млн до 3 млн физлиц, следует из данных аналитиков «Информзащиты», которые приводит АТОР.

РБК направил запрос Центробанку.

ЦБ не блокирует переводы напрямую, но устанавливает правила для банков, которые блокируют подозрительные операции по СБП, в первую очередь крупные, нетипичные переводы себе с последующим переводом третьему лицу (например, от 200 тыс. руб.), частые переводы незнакомым людям, а также операции с «фишинговыми» признаками или связанными с терроризмом (115-ФЗ). Банки приостанавливают такие транзакции для защиты клиентов от мошенников, опираясь на расширенный список критериев ЦБ.

Проведя опрос, АТОР выяснила, что суммы блокируемых переводов в сфере продажи услуг туроператоров варьируются от 20–50 тыс. руб. до 300 и более тыс. руб.

ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП
Финансы
Фото:Дарья Широкова / РБК

«На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно», — пояснил генеральный директор Onlinetours Константин Победкин, передает АТОР.

В конце декабря ЦБ ввел новые признаки для блокировки переводов по СБП. Одним из признаков, по которому банк может заблокировать перевод, указан «перевод физлицу, которому ни разу за последние полгода не совершались переводы». Этот критерий применяется только в том случае, если менее чем за 24 часа до перевода новому получателю клиент совершил перевод самому себе из другого банка через СБП на сумму свыше 200 тыс. руб. При этом подозрительной является не операция перевода себе, а последующий перевод человеку, с которым в последние полгода не было финансовых взаимодействий. На перевод юрлицу этот признак блокировки не распространяется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Егор Алимов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
СБП ЦБ АТОР Туры
Материалы по теме
Россияне смогут пополнить счет в любом банкомате при помощи СБП
Общество
Путин дал доступ Росфинмониторингу к данным о переводах по СБП
Политика
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59