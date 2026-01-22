Адвокат Долиной сообщила, что они пока не получали новый иск от Лурье

Адвокат Долиной ответила на сообщения о новом иске от Лурье

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова сказала, что ей неизвестно о планах покупательницы квартиры певицы Полины Лурье, которая теперь намерена судиться за судебные расходы.

«О планах Полины мне неизвестно. Нам такой иск пока не приходил», — сказала Пухова РБК.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что готовит иск о взыскании с Долиной издержек, которые понесла ее клиентка в судебном споре по квартире в Хамовниках, об этом она рассказала РБК.

По словам адвоката, их сторона надеется «на выплату расходов в добровольном порядке». Сумму компенсации адвокат не назвала.

В августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. Ее обманом заставили продать квартиру в центре Москвы и перевести почти 200 млн руб.

В марте 2025 года суд вернул певице жилье, признав сделку недействительной, однако покупательница обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

Передачу ключей от квартиры планировали осуществить в начале января, однако стороны не подписали акт приема-передачи, после чего по заявлению адвоката Лурье Светланы Свириденко возбудили исполнительное производство о принудительном выселении Долиной. Передача ключей представительнице Лурье состоялась 19 января.