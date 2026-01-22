Минобороны сообщило о проверке данных о давлении на срочников из Миасса

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Командование Восточного военного округа начало проверку после сообщений о давлении на военнослужащих-срочников из Миасса Челябинской области при подписании контрактов. Об этом порталу 74.RU сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Командованием Восточного военного округа по данному вопросу проводится проверка. В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности», — приводит издание ответ ведомства.

По данным издания, ранее депутат из Миасса Анастасия Борисова обратилась в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию о возможном принуждении двоих срочников — 18-летнего Ивана Морозова и 20-летнего Семена Сергеева — к заключению контрактов. К депутату обратились родственники молодых людей — их самих призвали еще 5 декабря, а 8 декабря отправили поездом в Уссурийск.

На видео, опубликованном 74.RU, Морозов рассказал, что к нему подходили «агитаторы без воинских званий» и «угрожали его здоровью», в результате молодой человек, по собственным словам, «подписал контракт, лежа на полу».

Сергеев рассказал, что на него в основном давили психологически. «Типа — ты не мужик. Ты что хочешь, чтобы твоя мать взяла бронежилет, каску и автомат и пошла защищать родину?» — вспоминал он.

Борисова также предложила рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. По мнению депутата, имело место превышение должностных полномочий (ст. 286 УК; лишение свободы на срок до семи лет) и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. 335 УК; в случае тяжких последствий — лишение свободы на срок до десяти лет).