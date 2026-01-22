 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия

NBC: в Европе обсуждают усиление и разработку собственных ядерных арсеналов
В Европе ведутся дискуссии о том, стоит ли больше полагаться на Францию и Великобританию, обладающих ядерным потенциалом, или же необходимо создать собственное вооружение, говорят собеседники телеканала
Фото: Aaron Burden / Getty Images
Фото: Aaron Burden / Getty Images

Европейские страны сомневаются в том, что США продолжат защищать их от обладающей ядерным оружием России, и поэтому изучают способы усиления собственных ядерных арсеналов, сообщили NBC News шесть высокопоставленных европейских чиновников.

Лидеры Европы обсуждают, можно ли вместо США больше полагаться на Францию и Великобританию, у которых так же есть ядерное оружие, или следует разработать собственное, заявили трое из собеседников.

Бывший высокопоставленный представитель США заявил, что у Франции и Великобритании недостаточно огневой мощи, назвав эту идею «смехотворной». По словам чиновника, их ядерные запасы «жалки», поскольку они не поддерживались в течение нескольких десятилетий и они полагались на американский ядерный зонтик.

Участники переговоров изучают ряд вариантов, которые включают модернизацию французского ядерного арсенала, передислокацию способных нести ядерное оружие французских бомбардировщиков за пределы Франции и наращивание обычных сил Франции и других европейских стран на восточном фланге НАТО.

Другой вариант, обсуждаемый в этих кругах, — предоставление европейским странам, не имеющим ядерных программ, технических возможностей для их приобретения.

Некоторые европейские чиновники скептически относятся к тому, что Франция может стать альтернативой американскому ядерному арсеналу, и опасаются, что любые изменения, которые обязуется внести президент Франции Эммануэль Макрон, могут быть отменены в зависимости от того, кто победит на выборах во Франции в 2027 году.

Дискуссии обострились на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа в адрес европейских стран с требованием, чтобы США приобрели Гренландию, добавили чиновники.

Ожидается, что Макрон выступит с масштабной речью о ядерной политике Франции в ближайшие недели, поделились чиновники.

«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания с Соединенными Штатами или без них», — сказал один из европейских чиновников. Другой собеседник назвал дискуссии «интенсивными и продуктивными».

Британский чиновник отказался напрямую комментировать дискуссии европейских стран о ядерном оружии. «Наша позиция постоянно пересматривается и реагирует на развивающиеся угрозы», — сказал он.

Как ядерные арсеналы и стратегии западных стран изменились в 2025 году
Политика
Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

В феврале будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал необходимыми переговоры с Францией и Великобританией о распространении их ядерного зонтика на его страну. В июле эти две страны объявили о соглашении по ядерному сотрудничеству, получившему название «Норвудская декларация». Однако, как пишет телеканал, информации по ней мало.

До этого, в мае 2025 года, Макрон в интервью телеканалу TF1 сказал, что Париж готов к диалогу о размещении самолетов с ядерными боеголовками в странах Евросоюза. Он также назвал три условия размещения в странах ЕС французских самолетов с ядерным оружием. Во-первых, Франция «не будет платить за безопасность других», размещение вооружений не нанесет ущерб безопасности страны, а также «последнее слово всегда будет оставаться за президентом Франции — верховным главнокомандующим».

Французский лидер тогда напомнил, что у Соединенных Штатов есть такие бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии и Турции, и они «делятся своим ядерным зонтиком на континенте». После возвращения Дональда Трампа в Белый дом возможность получить собственное ядерное оружие стали рассматривать в Германии, Польше, Южной Корее и Японии.

МИД России тогда увидел в словах президента Франции «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщило, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция Великобритания ядерное оружие Европа США
Материалы по теме
Как ядерные арсеналы и стратегии западных стран изменились в 2025 году
Политика
Путин обсудил с Пезешкианом ядерную программу на фоне угроз Трампа
Политика
Какое ядерное оружие есть у России и США. Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59