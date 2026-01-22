NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия

В Европе ведутся дискуссии о том, стоит ли больше полагаться на Францию и Великобританию, обладающих ядерным потенциалом, или же необходимо создать собственное вооружение, говорят собеседники телеканала

Фото: Aaron Burden / Getty Images

Европейские страны сомневаются в том, что США продолжат защищать их от обладающей ядерным оружием России, и поэтому изучают способы усиления собственных ядерных арсеналов, сообщили NBC News шесть высокопоставленных европейских чиновников.

Лидеры Европы обсуждают, можно ли вместо США больше полагаться на Францию и Великобританию, у которых так же есть ядерное оружие, или следует разработать собственное, заявили трое из собеседников.

Бывший высокопоставленный представитель США заявил, что у Франции и Великобритании недостаточно огневой мощи, назвав эту идею «смехотворной». По словам чиновника, их ядерные запасы «жалки», поскольку они не поддерживались в течение нескольких десятилетий и они полагались на американский ядерный зонтик.

Участники переговоров изучают ряд вариантов, которые включают модернизацию французского ядерного арсенала, передислокацию способных нести ядерное оружие французских бомбардировщиков за пределы Франции и наращивание обычных сил Франции и других европейских стран на восточном фланге НАТО.

Другой вариант, обсуждаемый в этих кругах, — предоставление европейским странам, не имеющим ядерных программ, технических возможностей для их приобретения.

Некоторые европейские чиновники скептически относятся к тому, что Франция может стать альтернативой американскому ядерному арсеналу, и опасаются, что любые изменения, которые обязуется внести президент Франции Эммануэль Макрон, могут быть отменены в зависимости от того, кто победит на выборах во Франции в 2027 году.

Дискуссии обострились на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа в адрес европейских стран с требованием, чтобы США приобрели Гренландию, добавили чиновники.

Ожидается, что Макрон выступит с масштабной речью о ядерной политике Франции в ближайшие недели, поделились чиновники.

«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания с Соединенными Штатами или без них», — сказал один из европейских чиновников. Другой собеседник назвал дискуссии «интенсивными и продуктивными».

Британский чиновник отказался напрямую комментировать дискуссии европейских стран о ядерном оружии. «Наша позиция постоянно пересматривается и реагирует на развивающиеся угрозы», — сказал он.

В феврале будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал необходимыми переговоры с Францией и Великобританией о распространении их ядерного зонтика на его страну. В июле эти две страны объявили о соглашении по ядерному сотрудничеству, получившему название «Норвудская декларация». Однако, как пишет телеканал, информации по ней мало.

До этого, в мае 2025 года, Макрон в интервью телеканалу TF1 сказал, что Париж готов к диалогу о размещении самолетов с ядерными боеголовками в странах Евросоюза. Он также назвал три условия размещения в странах ЕС французских самолетов с ядерным оружием. Во-первых, Франция «не будет платить за безопасность других», размещение вооружений не нанесет ущерб безопасности страны, а также «последнее слово всегда будет оставаться за президентом Франции — верховным главнокомандующим».

Французский лидер тогда напомнил, что у Соединенных Штатов есть такие бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии и Турции, и они «делятся своим ядерным зонтиком на континенте». После возвращения Дональда Трампа в Белый дом возможность получить собственное ядерное оружие стали рассматривать в Германии, Польше, Южной Корее и Японии.

МИД России тогда увидел в словах президента Франции «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщило, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.