Украинец ответил МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026
- Украинский скелетонист нарушил запрет МОК на шлем с погибшими атлетами
- Гуменник стал 12-м в короткой программе, Малинин — 1-м
- Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева
- Стартует мужской хоккейный турнир
Россияне 11 февраля не выступают на Олимпийских игра
Мужской хоккейный турнир
- 18:30. Словакия — Финляндия
- 23:10. Швеция — Италия
11:00. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич надел запрещенный МОК шлем с погибшими спортсменами в ходе конфликта на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля.
Вечером 10 февраля по Москве состоялись третьи и четвертые тестовые заезды у скелетонистов. Заезды прошли после пресс-конференции, на которой директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил информацию о запрете шлема.
«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их, — отметил украинец. — Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований».
Ранее Гераскевич отмечал, что некоторые из изображенных на шлеме были его друзьями.
10:00. Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 23-летний россиянин получил 86,72 балла. Во время программы у него порвался шнурок.
Первое место занимает представитель США Илья Малинин с 108,16 балла. Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.
8:00. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении бороться за бронзовую медаль для лыжника Савелия Коростелева через суд. Об этом он рассказал в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видеo.
Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона уже подавала апелляцию по итогам гонки, но ее отклонили.
«Будем с этим, конечно, разбираться, я думаю, вплоть до суда. Это будет правильно <...> Шансы есть и в суде отсудить по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника», — заявил Дегтярев.
