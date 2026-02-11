Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику
Третий украинский спортсмен получил запрет на использование шлема с дополнительными элементами во время Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это шорт-трекист Олег Гандей.
«У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко (украинская писательница. — РБК): «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это нельзя», — сказал Гандей «Суспільне».
По словам спортсмена, он «им все перевел слово в слово», но все равно посчитали эту надпись политическим лозунгом. «Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нельзя?» — добавил Гандей.
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.
Позднее фристайлистка Екатерина Коцар сообщила, что ей запретили шлем с надписью Be brave like Ukrainians.
При этом Гераскевич надел запрещенный МОК шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля. Спортсмен пообещал, что выйдет в этом шлеме и на старт олимпийского турнира. После этого в МОК рассказали о возможной дисквалификации украинского скелетониста.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8