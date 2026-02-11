Как экс-тренер сборной России воспитывал звезд Олимпиад в другой стране

К победе на Олимпиаде конькобежку Ютте Лердам привел Константин Полтавец. Он 10 лет тренировал сборную России, но как специалист сформировался именно за границей. «РБК Спорт» рассказывает о его тренерском пути и достижениях

Тренер Константин Полтавец и чемпионка Олимпиады-2026 в конькобежном спорте Ютта Лердам (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, завоевавшая золото Олимпиады-2026 на дистанции 1000 метров, — лишь одна из многих выдающихся спортсменов, которых тренировал Константин Полтавец.

До этого он много лет работал со сборной России. При этом Полтавец — достаточно редкий пример спортивного специалиста, начавшего свой путь в Советском Союзе. За границу он уезжал без каких-либо заметных достижений, а в Россию приехал в статусе звездного тренера.

«РБК Спорт» рассказывает о карьере Константина Полтавца и о его знаменитых воспитанниках.

Путь в большой спорт через центр для беженцев

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, 2018 год (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Константин Полтавец родился 27 ноября 1962 года в Харькове. Его отец тоже был тренером. О каких-то больших успехах Константина Полтавца как спортсмена ничего неизвестно. В 1984 году окончил Киевский государственный институт физической культуры, отслужил в армии. Три года он проработал тренером по конькобежному спорту в детско-юношеской школе, затем стал тренировать триатлонистов. В 1994 году он уехал из Украины.

Одной из основных причин своего решения он сам называл антисемитизм (Полтавец — еврей по матери). В 2001 году тренер рассказывал в интервью нидерландскому изданию Trouw, что в советские годы постоянно сталкивался с карьерными препятствиям из-за своего происхождения. «В бывшем Советском Союзе проживает более ста различных этнических групп. Происхождение ваших биологических родителей всегда учитывается. Когда я приблизился к вершине, они стали выяснять, из какой я семьи. После этого мне стало очень тяжело», — говорил Полтавец. После распада СССР ситуация для него не улучшилась.

Первое время в Нидерландах он жил в центре для беженцев в Гелене. Когда власти удовлетворили заявление о предоставлении ему и его жене гуманитарного убежища, они перебрались в Херенвен. В этом городе живут только 30 тыс. человек, но это один из основных центров конькобежного спорта в стране.

Сначала Полтавец работал тут как тренер-ассистент, потом возглавил сборную провинции Фрисландия по шорт-треку. Как он позже признавался, в Нидерландах ему помогли достичь тренерского уровня, которого он, скорее всего, никогда «не смог бы достичь в Союзе». С 2001 по 2010 год Полтавец был тренером в известных голландских командах DSB и TWM, а также сборной Голландии, где последние три года специализировался на технике игроков. Как он рассказывал, в Нидерландах спортсмены из сборной в шутку окрестили его «директором поворотов».

В 2010 году Полтавец стал главным тренером сборной России. На эту должность его рекомендовал предыдущий руководитель сборной Борис Васильковский. Решение позвать Полтавца объясняли его успехами за рубежом. Олимпийская чемпионка Турина Светлана Журова назвала его «наиболее достойной кандидатурой» и настоящей «находкой для России».

Сам тренер говорил, что его давно не оставляла мысль о работе со спортсменами на родном языке. Как он заявлял «Советскому спорту», ему было обидно видеть, «в каком состоянии пребывают последние годы российские коньки». До приглашения из Москвы Полтавцу, по его словам, поступали предложения и от других сборных, в том числе Казахстана, но он отказывался.

Позже Полтавец рассказывал, что когда приехал в Россию, то хватался за голову после Голландии. «Пришлось все начинать заново и складывать систему по кирпичику», — говорил он.

Полтавец возглавлял сборную России до 2020 года. Завершение работы с национальной командой сам Полтавец объяснял тем, что сил на интенсивную работу с постоянными перелетами уже не хватало. «Раньше все это давалось легче, сейчас в силу личных обстоятельств и состояния здоровья все это дается намного тяжелее», — говорил он в интервью «РИА Новости».

Через три месяца после ухода из российской сборной Полтавец начал тренировать голландских конькобежцев — олимпийского чемпиона 2014 года Куна Вервея и Ютту Лердам.

С какими спортсменами работал Полтавец

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, 2011 год (Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов)

Полтавец работал с целой плеядой звезд конькобежного спорта. Среди них были трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер, четырехкратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст, а также призеры Игр Ян Бос, Барбара де Лур (серебро ОИ-1998 и 2002) и Карл Верхейн (две бронзы ОИ-2006).

Высоких результатов добивались и российские конькобежцы на зимних Олимпиадах 2014 и 2018 годов, когда сборной руководил Полтавец: Ольга Фаткулина (серебро), Ольга Граф (две бронзы), а также Екатерина Лобышева, Юлия Скокова, Екатерина Шишкова и Наталья Воронина стали обладателями бронзовых наград.

На Олимпиаде-2026 под его руководством Ютта Лердам стала олимпийской чемпионкой. После своего выступления спортсменка назвала Полтавцева потрясающим тренером. «С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе», — заявила спортсменка в интервью онлайн-кинотеатру Okko.