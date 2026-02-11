Сингапур возглавил рейтинг стран по размеру выплат за победу на Олимпиаде

Сингапур заплатит своему единственному участнику Олимпиады в Италии почти $800 тыс. в случае завоевания золота

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Сингапур занял первое место в списке стран с самыми крупными призовыми за победу на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает газета USA Today.

Единственный представитель Сингапура на Играх — 23-летний горнолыжник Фаиз Баша. В случае золотой медали он получит $788 тыс., за серебро ему выплатят $394 тыс., за бронзу — $197 тыс.

В пятерку лидеров также вошли: Гонконг — $767 тыс. за золото, Италия — $213 тыс., Польша — $211 тыс., Словения — $162 тыс.

Польша помимо денег дарит чемпионам Toyota Corolla, двухкомнатную квартиру с мебелью, ювелирные украшения и праздничный ваучер. Австрия выплачивает бонусы золотыми монетами «Филармоник» (инвестиционные монеты, выпущенные Австрийским монетным двором): $23,7 тыс. за первое место.

Меньше всех платят Новая Зеландия ($3 тыс. за золото), Австралия ($14 тыс.), Дания ($15 тыс.) и Канада ($18 тыс.).

Великобритания, Швеция и Норвегия не выплачивают медалистам никаких премий, ограничиваясь стипендиями и грантами на подготовку.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Всего на этих соревнованиях будет разыграно 116 комплектов медалей. От России на Олимпиаде выступают 13 спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.