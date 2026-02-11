 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image

Олимпиада-2026⁠,
0

Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее это удавалось только австрийцу Тони Зайлеру в 1956 году и французу Жан-Клоду Килли в 1968-м
Франьо фон Алльмен
Франьо фон Алльмен (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Швейцарский атлет Франьо фон Алльмен стал первым за 58 лет горнолыжником, который завоевал три золотые медали на одной Олимпиаде.

24-летний швейцарец 11 февраля выиграл супергигант на трассе Стельвио в Бормио, показав время 1 минута 25,32 секунды. Он опередил американца Райана Кокрэна-Сигла на 0,13 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Марко Оддерматт (+0,28).

Эта победа стала для фон Алльмена третьей на Играх в Италии. 7 февраля он выиграл скоростной спуск, а 9 февраля в паре с Танги Нефом одержал победу в командной комбинации.

Фон Алльмен стал третьим мужчиной в истории, выигравшим три золотые медали в горнолыжном спорте на одних зимних Играх. Ранее это удавалось только австрийцу Тони Зайлеру (Кортина-д‘Ампеццо, 1956) и французу Жан-Клоду Килли (Гренобль, 1968). У женщин аналогичное достижение принадлежит хорватке Янице Костелич, завоевавшей три золота на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году (в комбинации, слаломе и гигантском слаломе).

24-летний фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года (в скоростном спуске и командной комбинации).

Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В горнолыжном спорте на Играх выступают двое россиян в нейтральном статусе — Юлия Плешкова (в скоростном спуске, где заняла 22-е место, и в супергиганте) и Семен Ефимов (в слаломе).

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 горнолыжники




