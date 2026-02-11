Второму украинскому атлету запретили шлем с политическим лозунгом на ОИ

Фристайлистка Екатерина Коцар заявила, что ей запретили выступать на Играх в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians

Екатерина Коцар (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо шлем с дополнительными элементами еще одной украинской спортсменке — фристайлистке Екатерине Коцар. Об этом журналистам сообщила сама украинка.

«У меня есть фирменный шлем, в котором я выступаю, — с надписью Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы». — РБК). И где-то за неделю перед Олимпийскими играми мне пришло письмо на почту, что МОК считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать в нем на Играх», — цитирует Коцар «Суспільне».

Коцар отметила, что «из-за недостатка опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем». «Теперь там просто маленький флаг Украины», — добавила спортсменка.

Коцар заявила, что не будет выступать в этом шлеме только на Играх, но ни в коем случае не будет отказываться в дальнейшем.

Фото: Личный архив Коцар

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фото погибших спортсменов в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнованиях.

При этом Гераскевич надел запрещенный МОК шлем с погибшими спортсменами в ходе конфликта на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля. Спортсмен пообещал, что выйдет в этом шлеме и на старт олимпийского турнира.