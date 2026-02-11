 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,29 x 6,8 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,3 x 3,25 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,15 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Второму украинскому атлету запретили шлем с политическим лозунгом на ОИ

МОК запретил еще одному украинскому атлету носить шлем с политическим лозунгом
Сюжет
Олимпиада-2026
Фристайлистка Екатерина Коцар заявила, что ей запретили выступать на Играх в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians
Екатерина Коцар
Екатерина Коцар (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо шлем с дополнительными элементами еще одной украинской спортсменке — фристайлистке Екатерине Коцар. Об этом журналистам сообщила сама украинка.

«У меня есть фирменный шлем, в котором я выступаю, — с надписью Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы». — РБК). И где-то за неделю перед Олимпийскими играми мне пришло письмо на почту, что МОК считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать в нем на Играх», — цитирует Коцар «Суспільне».

Коцар отметила, что «из-за недостатка опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем». «Теперь там просто маленький флаг Украины», — добавила спортсменка.

Коцар заявила, что не будет выступать в этом шлеме только на Играх, но ни в коем случае не будет отказываться в дальнейшем.

Фото: Личный архив Коцар
Фото: Личный архив Коцар

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фото погибших спортсменов в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнованиях.

При этом Гераскевич надел запрещенный МОК шлем с погибшими спортсменами в ходе конфликта на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля. Спортсмен пообещал, что выйдет в этом шлеме и на старт олимпийского турнира.

