Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 7 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

В МОК рассказали о возможной дисквалификации украинского скелетониста

МОК будет соблюдать правила в случае нарушения запрета на шлем украинцем
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Играх шлем с погибшими спортсменами
Владислав&nbsp;Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация будет соблюдать правила в случае возможного использования запрещенного шлема с погибшими спортсменами украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем на соревнованиях, приводит слова Адамса «РИА Новости».

«Дисквалифицируют ли его? Я не думаю, что сейчас полезно в этой ситуации рассуждать о гипотетических вещах. Мы хотим, чтобы он выступил, поэтому не будет правильно рассуждать, что произойдет. Но есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила», — сказал Адамс.

Адамс добавил, что в МОК «не хотят публичной порки» и «желают решить этот вопрос по-человечески».

Ранее Гераскевич надел шлем с погибшими спортсменами в ходе военной операции на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований.

МОК признал экипировку спортсмена нарушением правил Олимпийской хартии и запретил использование шлема. В качестве исключения ему разрешили надеть черную повязку.

После чего украинец опубликовал в социальной сети Х видео, в котором выразил уверенность, что не нарушил ни одного правила МОК и потому имеет полное право носить этот шлем. «Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований», — добавил Гераскевич.

МОК также запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать на Играх шлем с надписью «Be brave like Ukrainians». Она заявила, что не будет выступать в нем только на Играх, но ни в коем случае не отказывается от него в дальнейшем.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

