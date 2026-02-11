В МОК рассказали о возможной дисквалификации украинского скелетониста

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Играх шлем с погибшими спортсменами

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация будет соблюдать правила в случае возможного использования запрещенного шлема с погибшими спортсменами украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем на соревнованиях, приводит слова Адамса «РИА Новости».

«Дисквалифицируют ли его? Я не думаю, что сейчас полезно в этой ситуации рассуждать о гипотетических вещах. Мы хотим, чтобы он выступил, поэтому не будет правильно рассуждать, что произойдет. Но есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила», — сказал Адамс.

Адамс добавил, что в МОК «не хотят публичной порки» и «желают решить этот вопрос по-человечески».

Ранее Гераскевич надел шлем с погибшими спортсменами в ходе военной операции на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований.

МОК признал экипировку спортсмена нарушением правил Олимпийской хартии и запретил использование шлема. В качестве исключения ему разрешили надеть черную повязку.

После чего украинец опубликовал в социальной сети Х видео, в котором выразил уверенность, что не нарушил ни одного правила МОК и потому имеет полное право носить этот шлем. «Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований», — добавил Гераскевич.

МОК также запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать на Играх шлем с надписью «Be brave like Ukrainians». Она заявила, что не будет выступать в нем только на Играх, но ни в коем случае не отказывается от него в дальнейшем.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.