Главные факты о самой «безумной» спортсменке Олимпиады-2026

Легендарная горнолыжница Линдси Вонн недавно вернулась в большой спорт и поехала на Игры-2026. На первых же соревнованиях ее эвакуировали вертолетом после неудачного спуска. «РБК Спорт» рассказывает главные факты о спортсменке

Американская горнолыжница Линдси Вонн (Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн вновь столкнулась с непростыми испытаниями в своей карьере, произошедшими на ее пятых зимних Играх. За неделю до старта 41-летняя спортсменка порвала переднюю крестообразную связку колена и повредила мениск. Обычно с такими травмами не выходят на старт, тем более в одной из самых опасных дисциплин, как скоростной спуск, где скорость достигает до 150 км/ч.

Партнерша Вонн по сборной Микаэла Шиффрин напомнила о ее невероятных возвращениях: «Она уже творила чудеса». Вот только уже на первых олимпийских соревнованиях Вонн задела ворота, упала на высокой скорости, после чего была эвакуирована вертолетом.

«РБК Спорт» рассказывает главные факты об одной из легендарных спортсменок в горнолыжном спорте.

Линдси Вонн родилась 18 октября 1984 года в Сент-Поле, штат Миннесота. Она начала заниматься горными лыжами в раннем детстве. В возрасте двух лет она уже встала на лыжи, а к девяти годам ее семья полностью осознала потенциал Вонн. Она является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. На ее счету 83 победы на этапах КМ. Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но осенью 2024-го объявила о возвращении. В 2022 году Вонн ввели в олимпийский Зал славы США.

Многочисленные травмы

Линдси Вонн получила травму после падения на старте скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Вскоре ее эвакуируют на вертолете (Фото: IOC via Getty Images)

Серьезные травмы преследовали Вонн на протяжении всей ее карьеры. С переломами, порванными связками (из-за которых она пропустила Олимпиаду в Сочи) и даже подозрениями на переломы позвоночника, она раз за разом возвращалась к победам. В 2019 году, после бронзы на чемпионате мира, она попрощалась с большим спортом на пять лет.

Самой худшей и пугающей травмой Вонн называет перелом плечевой кости правой руки, после которого был поврежден нерв. «Я помню, что мне приходилось каждый день писать алфавит, чтобы попытаться вернуть подвижность руке», — говорила спортсменка The New York Times.

Несмотря на это, в 2016 году, вскоре после полученной травмы, она приняла участие в одном из гоночных стартов. «Мы использовали клейкую ленту, чтобы прикрепить мою палку к правой руке, что было немного опасно, но все опасно для меня, и это сработало», — рассказала Вонн.

Одни из самых тяжелых травм Линдси Вонн: Чемпионат мира 2013 года . Разрыв медиальной коллатеральной и передней крестообразной связок правого колена, а также перелом плато большеберцовой кости. Эта травма привела к операции и завершению сезона и стала одной из самых серьезных в ее карьере.

. Разрыв медиальной коллатеральной и передней крестообразной связок правого колена, а также перелом плато большеберцовой кости. Эта травма привела к операции и завершению сезона и стала одной из самых серьезных в ее карьере. Кубок мира 2013–2014 года. Полный разрыв передней крестообразной связки, разрыв задней крестообразной связки и повреждение сустава. Травма потребовала длительного восстановления, которое привело к пропуску Олимпийских игр в Сочи и возвращению к соревнованиям только через год.

Полный разрыв передней крестообразной связки, разрыв задней крестообразной связки и повреждение сустава. Травма потребовала длительного восстановления, которое привело к пропуску Олимпийских игр в Сочи и возвращению к соревнованиям только через год. Кубок мира 2015–2016 года. После падения на предсезонных сборах в Новой Зеландии получила перелом левой лодыжки. На Кубке мира во время супергиганта в Андорре сломала левое колено.

После падения на предсезонных сборах в Новой Зеландии получила перелом левой лодыжки. На Кубке мира во время супергиганта в Андорре сломала левое колено. Чемпионат мира 2018/19 года. Полный разрыв передней крестообразной связки и три перелома большеберцовой кости левой ноги. Несмотря на три операции, эта серия травм в конечном итоге послужила причиной завершения ее карьеры (до обновления в 2024-м).

Решила вернуться из-за отсутствия боли после операции

Фото: Al Bello / Getty Images

Возвращение в большой спорт стало возможным благодаря операции по замене коленного сустава, которую она перенесла в апреле 2024 года. Всего десять недель спустя после хирургического вмешательства Вонн смогла вернуться на лыжи, и, к своему удивлению, боли больше не беспокоили ее. «Я так широко улыбалась, что она еле помещалась под шлемом», — поделилась своими эмоциями американка.

Несмотря на положительные изменения, Вонн подходила к возвращению без завышенных ожиданий, заявляя, что «не собирается ставить себя в положение, в котором может потерпеть неудачу». Ее главная цель — получать удовольствие от процесса.

Относительно участия в Олимпийских играх американка высказывалась сдержанно. Она призналась, что всегда любила гонки в Кортина-д’Ампеццо, где добивалась больших успехов. «Я не знаю, что принесут мне следующие несколько месяцев и полтора года. Поэтому я не могу сейчас сказать, возможно ли это. Но я думаю, все знают, как сильно я люблю Кортина-д’Ампеццо», — говорила Вонн в ноябре 2024 году.

Вместо денежных чеков — коровы и козы

Фото: ASP Red Bull / Red Bull Content Pool

История необычных наград в карьере Линдси Вонн началась в 2005 году. Вместо денежного приза в €5 тыс. за победу на турнире в Валь-д'Изере (Франция) она выбрала в награду корову. Животное назвали Олимпом, что было связано с олимпийским сезоном. Позднее стало известно, что Олимп была беременна и родила теленка Санни. Впоследствии появились еще телята, которых Вонн назвала в честь своей сестры, бабушки и дедушки.

В 2009 году после победы на чемпионате мира Вонн получила в награду козу, названную Лаурой в честь своей второй сестры. Все животные позже были перевезены для проживания недалеко от Кирхберга в Австрии.

В 2014 году после очередного выигрыша в Валь-д'Изере горнолыжница пополнила свое стадо новым теленком, которого назвали Винни в честь ее физиотерапевта Линдси Виннингер.

Теннисный матч с легендой на леднике в Альпах

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Линдси Вонн, будучи большой поклонницей тенниса и легендарного спортсмена Роджера Федерера, познакомилась с ним лично в 2009 году. После этого горнолыжница неоднократно посещала матчи швейцарского теннисиста. Знаковым событием в их общении стал выставочный матч, проходивший на швейцарском леднике Алетш на высоте 3454 м над уровнем моря.

Роджер Федерер — швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» (включая шесть титулов Australian Open, 11 на Уимблдоне, один на «Ролан Гаррос» и 5 на US Open), 6-кратный победитель Итогового турнира и обладатель 111 титулов ATP (восемь из которых в парном разряде). Также он является олимпийским чемпионом в парном разряде (2008) и серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде (2012).

Одна из самых высокооплачиваемых женщин-спортсменок 2025 года

Фото: Hans Bezard / Agence Zoom | Getty Images

За карьеру Вонн стабильно зарабатывала в призовых более $100 тыс в год, а в 2012-м выиграла 13 соревнований и заработала около $600 тыс. В 2025 году Вонн вошла в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заняв 18-ю позицию с доходом $8,2 млн, по данным Forbes.

При этом спортсменка заработала намного больше за пределами спорта. В 16 лет Линдси заключила контракт с Under Armour и до сих пор рекламирует этот бренд спортивной одежды — она его самый долгосрочный амбассадор. Среди других крупных спонсоров: Red Bull, Oakley, Vail Resorts, GoPro и Head.

Сейчас Вонн владеет целой империей — производит одежду, пишет книги и управляет своим фондом, который помогает девочкам из малообеспеченных семей: предоставляет им стипендии, программы и наставников. Еще она входит в состав Олимпийской вещательной службы (OBS) в Швейцарии и поддерживает команду SailGP по парусному спорту.

Вонн также владеет небольшими долями в футбольных клубах «Юта Роялс» из MLS (Высшая лига футбола в США и Канаде) и «Энджел Сити» из NWSL (Национальная женская футбольная лига США), а также является инвестором в компаниях Beyond Meat, JustEgg, Oura и других.