Экс-тренер российских биатлонисток помог Болгарии завоевать медаль на ОИ

Экс-тренер сборной России Пихлер помог Болгарии завоевать медаль на Олимпиаде
Вольфганг Пихлер отметил, что завоевание Лорой Христовой бронзовой олимпийской медали стало самым неожиданным событием в его карьере
Вольфганг&nbsp;Пихлер
Вольфганг Пихлер (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер назвал олимпийскую медаль болгарки Лоры Христовой самой неожиданной в своей карьере. Об этом 71-летний специалист, который тренирует сборную Болгарии, рассказал журналистам после окончания индивидуальной гонки, передает ТАСС.

22-летняя Христова, которая занимает 73-е место в Кубке мира в этом сезоне, сенсационно завоевала бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Для Болгарии это третья медаль в биатлоне за всю историю Олимпиад. В Нагано Екатерина Дафовска выиграла золото в индивидуальной гонке, в Солт-Лейк-Сити Ирина Никульчина была третьей в пасьюте.

«Я выиграл много медалей, но должен сказать, что эту я очень высоко оцениваю. Теперь могу ходить с высоко поднятой головой. Я говорил, что мы не планируем возвращаться с Олимпиады без медали, но, конечно, я все равно остаюсь реалистом. Это большой успех», — сказал Пихлер, который работает уже на десятой Олимпиаде.

Пихлер отметил, что это его последняя Олимпиада в карьере. «Мне уже 71 год, а для этой работы требуется много энергии. Не забывайте, что после сердечного приступа [в 2020 году] я был в коме, так что мне нужно беречь себя», — добавил он.

Сама Христова отметила вклад Пихлера в ее медаль. «С самого начала я чувствовала, что от него исходит уверенность. Он всех нас очень сильно вдохновлял, говорил, что мы способны на хороший результат на Олимпийских играх. И это было нашей целью. Так что он вдохновил меня на этот результат», — сказала биатлонистка (цитата по ТАСС).

Пихлер был тренером женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год. В Болгарии он работает с 2024 года.

