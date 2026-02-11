Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде

Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях до окончания боевых действий на Украине

Вольфганг Пихлер (Фото: Martin Rose/Bongarts / Getty Images)

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер в разговоре со «Спортс» заявил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях до окончания конфликта на Украине.

Пихлер подчеркнул, что у него сохранились теплые чувства к России. «Это было очень классно. Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия», — сказал он.

На вопрос, должны ли российские биатлонисты участвовать в Олимпийских играх в Италии, немец ответил: «Мое мнение, что до окончания боевых действий — нет». Он добавил, что не делает различий между взрослыми и юниорами, поскольку в российской системе, по его словам, «все решает Министерство спорта».

«Мне жаль спортсменов, которые не виноваты, друзей — а у меня очень хорошие друзья в России. Но пока — только так», — заключил он.

Ранее подопечная немца, 22-летняя болгарка Лора Христова, занимающая 73-е место в Кубке мира, сенсационно завоевала бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Это третья медаль Болгарии в биатлоне за всю историю Игр. Сам 71-летний специалист, работающий на десятой Олимпиаде, назвал эту награду самой неожиданной в своей карьере и объявил, что Игры в Италии станут для него последними.

Пихлер был тренером женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год. В Болгарии он работает с 2024 года.