Олимпиада-2026⁠,
0

Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Вонн получила сложный перелом ноги 8 февраля, упав вскоре после старта в скоростном спуске на Играх
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images

Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла третью операцию после сложного перелома ноги, полученного на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня мне сделали третью операцию, и она прошла успешно. Сегодняшний успех имеет совершенно другое значение, чем несколько дней назад. Я добиваюсь прогресса, и, хотя это происходит медленно, я знаю, что со мной все будет в порядке», — написала Вонн.

Главные факты о самой «безумной» спортсменке Олимпиады-2026
Спорт
Американская горнолыжница Линдси Вонн

Вонн получила травму 8 февраля, упав вскоре после старта в скоростном спуске на Олимпиаде. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Позднее она перенесла две операции.

Спортсменка решила выступить на Играх после тяжелой травмы колена (разрыв крестообразной связки), полученной в конце января на Кубке мира.

41-летняя горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира и двукратной чемпионкой мира.

Она завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Линдси Вонн Олимпиада-2026 горнолыжники
