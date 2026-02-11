Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на лед в среду, 11 февраля, за два дня до проката произвольной программы. Об этом сообщает Sport24.
По информации корреспондента издания, из шести участников третьей разминки в произвольной программе на тренировке появился только американец Эндрю Торгашев.
В короткой программе лидирует представитель США Илья Малинин (108,16), Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время выступления у него порвался шнурок.
13 февраля на произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.
