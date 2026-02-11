 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ

Гуменник не вышел на тренировку перед прокатом произвольной программы на Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
В пятницу, 13 февраля, российский фигурист будет исполнять произвольную программу и стартует под номером 13
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на лед в среду, 11 февраля, за два дня до проката произвольной программы. Об этом сообщает Sport24.

По информации корреспондента издания, из шести участников третьей разминки в произвольной программе на тренировке появился только американец Эндрю Торгашев.

В короткой программе лидирует представитель США Илья Малинин (108,16), Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время выступления у него порвался шнурок.

13 февраля на произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады «уничтожили» Гуменника
Спорт
Гуменник заявил 5 четверных на произвольную программу в пятницу 13-го
Спорт
«Не Петина оценка». Смог ли Гуменник показать достойный прокат на Играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду Политика, 22:16
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля Политика, 22:09
Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде Спорт, 22:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей Общество, 21:52
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках Спорт, 21:47
Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России Политика, 21:44
Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля Общество, 21:41
Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака» Спорт, 21:27
Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ Спорт, 21:23
Цзю призвал понять сменивших российское гражданство спортсменов
РАДИО
 Общество, 21:23
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России Технологии и медиа, 21:19