Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон

Жюлья Симон (Фото: Harry How / Getty Images)

Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Дистанцию в 15 км 29-летняя Симон пробежала за 41 минуту 15,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна француженка Лу Жанмонно (отставание 53,1 секунды; два промаха), третьей стала болгарка Лора Христова (+1,04,5; 0).

14-е место заняла представительница Молдавии Алина Стремоус (+2.30,9; 0).

Симон выиграла второе золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.

Болгария завоевала уже вторую медаль на нынешних Играх, ранее сноубордист Тервел Замфиров стал третьим в параллельном гигантском слаломе. До этого последняя медаль на зимних Играх была у Болгарии в Турине-2006.