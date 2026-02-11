 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон

Французская биатлонистка Симон завоевала золото Олимпиады в индивидуальной гонке
Сюжет
Олимпиада-2026
Жюлья Симон стала лучшей в индивидуальной гонке, завоевав уже второе золото на Играх в Италии. Болгарка Лора Христова стала третьей
Жюлья Симон
Жюлья Симон (Фото: Harry How / Getty Images)

Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Дистанцию в 15 км 29-летняя Симон пробежала за 41 минуту 15,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна француженка Лу Жанмонно (отставание 53,1 секунды; два промаха), третьей стала болгарка Лора Христова (+1,04,5; 0).

14-е место заняла представительница Молдавии Алина Стремоус (+2.30,9; 0).

Симон выиграла второе золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.

Болгария завоевала уже вторую медаль на нынешних Играх, ранее сноубордист Тервел Замфиров стал третьим в параллельном гигантском слаломе. До этого последняя медаль на зимних Играх была у Болгарии в Турине-2006.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Олимпиада-2026 Жюлья Симон
