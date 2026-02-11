Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон
Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дистанцию в 15 км 29-летняя Симон пробежала за 41 минуту 15,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла еще одна француженка Лу Жанмонно (отставание 53,1 секунды; два промаха), третьей стала болгарка Лора Христова (+1,04,5; 0).
14-е место заняла представительница Молдавии Алина Стремоус (+2.30,9; 0).
Симон выиграла второе золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете.
Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
Болгария завоевала уже вторую медаль на нынешних Играх, ранее сноубордист Тервел Замфиров стал третьим в параллельном гигантском слаломе. До этого последняя медаль на зимних Играх была у Болгарии в Турине-2006.
