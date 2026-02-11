Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака»
Сборная Словакии обыграла команду Финляндии в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковски (8-я и 51-я минуты), Далибор Дворски (48) и Адам Ружичка (58). У проигравших отличился Ээли Толванен (25).
Ружичка выступает за московский «Спартак» в КХЛ.
Таким образом, олимпийский хоккейный турнир стартовал с сенсации, большинство букмекеров давали на победу Словакии коэффициент больше 6,0.
В группе В также выступают команды Швеции и Италии, которые свой матч проведут позднее в среду.
В следующем туре 13 февраля Италия сыграет со Словакией, а Швеция с Финляндией.
