Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака»

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль сделал Юрай Слафковски, а четвертую шайбу забросил выступающий в КХЛ Адам Ружичка

Фото: AP / ТАСС

Сборная Словакии обыграла команду Финляндии в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковски (8-я и 51-я минуты), Далибор Дворски (48) и Адам Ружичка (58). У проигравших отличился Ээли Толванен (25).

Ружичка выступает за московский «Спартак» в КХЛ.

Таким образом, олимпийский хоккейный турнир стартовал с сенсации, большинство букмекеров давали на победу Словакии коэффициент больше 6,0.

В группе В также выступают команды Швеции и Италии, которые свой матч проведут позднее в среду.

В следующем туре 13 февраля Италия сыграет со Словакией, а Швеция с Финляндией.