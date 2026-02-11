 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака»

Сюжет
Олимпиада-2026
Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль сделал Юрай Слафковски, а четвертую шайбу забросил выступающий в КХЛ Адам Ружичка
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Сборная Словакии обыграла команду Финляндии в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковски (8-я и 51-я минуты), Далибор Дворски (48) и Адам Ружичка (58). У проигравших отличился Ээли Толванен (25).

Ружичка выступает за московский «Спартак» в КХЛ.

Таким образом, олимпийский хоккейный турнир стартовал с сенсации, большинство букмекеров давали на победу Словакии коэффициент больше 6,0.

В группе В также выступают команды Швеции и Италии, которые свой матч проведут позднее в среду.

В следующем туре 13 февраля Италия сыграет со Словакией, а Швеция с Финляндией.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Дегтярев назвал «редким негодяем» главу Международной федерации хоккея
Спорт
Кросби будет капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Спорт
Как Белоруссия выбила Швецию в хоккее на Олимпиаде-2002
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду Политика, 22:16
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля Политика, 22:09
Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде Спорт, 22:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей Общество, 21:52
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:50
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках Спорт, 21:47
Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России Политика, 21:44
Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля Общество, 21:41
Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака» Спорт, 21:27
Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ Спорт, 21:23
Цзю призвал понять сменивших российское гражданство спортсменов
РАДИО
 Общество, 21:23
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России Технологии и медиа, 21:19