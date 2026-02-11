Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде
Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил серьезную травму на тренировке по сноуборд-кроссу перед выступлением на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает The Guardian.
Травма была получена в понедельник, а на следующий день 35-летний Болтон, который должен быть выступить на своей четвертой Олимпиаде, обратился за помощью из-за усиливающейся боли в шее. Спортсмена обследовали, выявив два перелома, после чего вертолетом эвакуировали с горы для дальнейшего лечения.
«Кэм хотел, чтобы его товарищи по команде знали, что происходит, что с ним все в порядке, что он чувствует себя хорошо и о нем хорошо заботятся», — сказала руководитель австралийской делегации на Играх Алиса Кэмплин.
Болтон является серебряным призером чемпионата мира в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу 2025 года.
Соревнования по сноуборд-кроссу пройдут на Играх в Италии 12 февраля.
