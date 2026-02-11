 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,29 x 6,8 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,3 x 3,25 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,15 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Кэма Болтона доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения после того, как рентген выявил два перелома
Кэм Болтон
Кэм Болтон (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил серьезную травму на тренировке по сноуборд-кроссу перед выступлением на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает The Guardian.

Травма была получена в понедельник, а на следующий день 35-летний Болтон, который должен быть выступить на своей четвертой Олимпиаде, обратился за помощью из-за усиливающейся боли в шее. Спортсмена обследовали, выявив два перелома, после чего вертолетом эвакуировали с горы для дальнейшего лечения.

«Кэм хотел, чтобы его товарищи по команде знали, что происходит, что с ним все в порядке, что он чувствует себя хорошо и о нем хорошо заботятся», — сказала руководитель австралийской делегации на Играх Алиса Кэмплин.

Болтон является серебряным призером чемпионата мира в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу 2025 года.

Соревнования по сноуборд-кроссу пройдут на Играх в Италии 12 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 сноуборд
Материалы по теме
Как сноубордистка олимпийской сборной России оказалась в файлах Эпштейна
Спорт
Японская сноубордистка стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре
Спорт
Австрийский сноубордист объяснил раздевание до пояса после победы на ОИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более $850 тыс. у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42