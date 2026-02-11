Швейцарский горнолыжник завоевал третье золото на Олимпиаде в Италии
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Его результат составил 1 минуту 25,32 секунды.
Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание 0,13 секунды), бронзовым призером стал швейцарец Марко Одерматт (+0,28).
24-летний фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года (в скоростном спуске и командной комбинации). На нынешних Играх он завоевал уже третье золото — ранее швейцарец победил в скоростном спуске и в командной комбинации.
Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В горнолыжном спорте на Играх выступят двое россиян в нейтральном статусе — Юлия Плешкова (в скоростном спуске, где была 22-й, и в супергиганте) и Семен Ефимов (в слаломе).
