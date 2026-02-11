 Перейти к основному контенту
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам

На Олимпийских играх в Италии выступают более 30 российских атлетов, сменивших спортивное гражданство
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на передаче «Центральный канал» в «VK Видео» заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — сказал Дегтярев.

В декабре шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России (полученного в 2012 году) и гроссмейстера (2014) после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев сообщил, что будет выступать за Словению.

Значительное число россиян решили представлять национальные команды других стран из-за отстранения от международных соревнований после начала военной операции на Украине.

На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство россиян — в фигурном катании (18).

За Россию также перестали выступать порядка десятка теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Рената Утяева
Михаил Дегтярев министр спорта
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
