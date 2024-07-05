В ожидании первых четвертьфиналов. Что происходит на Евро

В пятницу будут сыграны первый матчи 1/4 финала Евро-2024. Сборная Германии встретится с Испанией, Франция — с Португалией. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Carl Recine / Getty Images

Какие матчи пройдут 5 июля

Испания — Германия (19:00 мск, «Матч ТВ» и Okko)

Португалия — Франция (22:00, «Матч ТВ» и Okko)

Главные события

Защитник сборной Турции дисквалифицирован на два матча «волчье приветствие»

Рассол и безалкогольное пиво стали популярными у английских фанатов Евро

Китайский спонсор Евро невольно прорекламировал секс-шоп

14:15. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч Евро-2024 условно за неприличное празднование гола в матче 1/8 финала со Словакией.

Беллингем в матче со Словакией сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя и перевел игру в дополнительное время. После своего гола он показал оскорбительный жест, схватившись за пах. Сам футболист позднее сказал, что жест был не в адрес словаков, а лишь шуткой для нескольких близких друзей, которые пришли на игру.

14:05. Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за националистический жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией.

В решении говорится, что Демирал наказан за «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

13:30. Китайский автопроизводитель BYD выступает одним из главных спонсоров чемпионата Европы по футболу в Германии. При этом многие болельщики, заинтересовавшиеся продукцией компании из КНР, по ошибке попадают на сайт магазина для взрослых.

Некоторые болельщики из Германии при поиске сайта BYD вбивают немецкое расширение домена «.de», тогда как официальный сайт китайской компании зарегистрирован под стандартным расширением «.com».

При использовании адреса «byd.de» пользователи попадают на страницу интернет-магазина «Buy Your Dildo» («Купи себе фаллоимитатор»), где продают секс-игрушки. Сообщается, что посещаемость сайта значительно выросла в последнее время в связи с наплывом посетителей, которые на самом деле интересуются китайскими автомобилями.

13:10. По сравнению с данными с чемпионата Европы по футболу 2006 года британские болельщики стали пить меньше лагера, зато увеличились продажи безалкогольного пива и рассола. Об этом пишет Independent.

Так, в ходе проведения Евро-2006 на лагер приходилось 80% всего пива, купленного в розничной сети Tesco. При этом, по данным ретейлера, в ходе Евро-2024 лагер составит только 50% от всего купленного пива. Остальные продажи приходятся на сидр, эль, стаут, крафтовое и безалкогольное пиво, а также другие слабоалкогольные напитки.

По данным издания, в Британии болельщики стали все чаще выбирать слабоалкогольные или безалкогольные напитки. Так, по данным сети Ocado, с начала турнира продажа таких напитков выросла в Британии на 20%. Безалкогольные вина показали прирост на 9%, а продажи безалкогольного и слабоалкогольного пива выросли на 7% и 6% соответственно.

По словам менеджера по закупкам пива и сидра в сети магазинов Tesco Джеймса Реншоу, в конце июня в Британии зафиксировали самые высокие продажи безалкогольного пива и сидра с момента рождественских праздников. «Это определенно заслуга футбольных болельщиков, поскольку наибольшие продажи приходятся на дни игр сборной Англии», — отметил он.

Между тем в Британии также увеличились на 24% продажи соленых огурцов. Это, по данным Independent, произошло после того, как защитник сборной Англии Киран Триппьер был замечен с рассолом перед матчем национальной команды с Сербией. «Считается, что этот напиток помогает уменьшить мышечные спазмы», — пишет издание.

13:00. Испания задает тенденции, Нидерланды делают заявку на титул, а Криштиану Роналду достоин восхищения — Академия РФС разбирает для «РБК Спорт» матчи 1/8 финала Евро-2024 и говорит о предстоящем четвертьфинале.

12:15. Во второй игре в 22:00 встретятся Франция и Португалия. Шансы этих сборных на победу в Евро суперкомпьютер оценивает ниже, чем Испании или Германии. Но стоит вспомнить, что именно эти команды в 2016 году играли в финале Евро и победили тогда португальцы. Клод Жиру, Антуан Гризманн были в составе сборной Франции, и очевидно, они хотят реванша.

Французы в личных встречах побеждали 19 раз в 28 матчах при шести поражениях. За последние 14 матчей португальцы победили только один раз, но произошло это именно в 2016 году.

Турнир складывается сложно для обеих команд. Франция вышла в 1/4 финала только благодаря автоголу бельгийца Яна Вертонгена, а португальцы лишь в серии пенальти одолели словенцев, причем Криштиану Роналду в овертайме не реализовал 11-метровый удар. Главным героем матча стал вратарь португальцев Диогу Кошта, отразивший все три удара словенцев в послематчевой серии.

12:00. 5 июля состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2024, в которых испанцы сыграют с немцами, а португальцы — с французами.

В первой игре в 19:00 мск сыграют Германия и Испания. Вывеска, достойная финала. Очевидно, что это самые яркие команды турнира, которые несправедливо рано сыграют друг с другом. Суперкомпьютер Opta считает, что наибольшие шансы на победу на Евро‑2024 у сборной Германии (20%), а дальше идут именно испанцы (19,2%).

На пути к четвертьфиналу Испания поочередно победила Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0), взяв максимум очков в трех турах группового этапа, а затем разгромила Грузию в 1/8 финала со счетом 4:1.

Немцы стали победителями группы А. В первых двух играх Германия победила Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а в третьем туре вырвала ничью со Швейцарией (1:1), когда на второй добавленной минуте отличился Никлас Фюллькруг. В 1/8 финала немцы обыграли датчан (2:0) благодаря голам Кая Хаверца и Джамала Мусиалы.