Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворита «скрытого финала» Евро-2024

Испания и Германия в ХХI веке трижды встречались на крупных турнирах. Немцы ни разу не побеждали, забив всего один гол во всех играх

Футболки сборных Германии и Испании (Фото: Reuters)

Сборная Испании является фаворитом матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с командой Германии.

Суперкомпьютер Opta на основе 10 тыс. симуляций оценил вероятность победы Испании в основное время в 38%, Германии 34,2%. Шансы ничейного исхода оцениваются в 27,8%.

Букмекеры тоже отдают небольшое предпочтение команде Испании, на победу которой они выставляют средний коэффициент 2,70 (в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1,7 тыс. руб.). На успех Германии дают коэффициент 2,9.

Команда в ХХI веке трижды встречались на крупных турнирах. Германия ни разу не побеждала. На Евро-2008 Испания победила в финале со счетом 1:0. На чемпионате мира-2010 Испания с аналогичным счетом победила в полуфинале. Матч групповой стадии чемпионата мира-2022 завершился со счетом 1:1

Матч пройдет в немецком Штутгарте 5 июля, начало — в 19:00 мск. В России игру будет транслировать «Матч ТВ».

Команды до сих пор не проиграли ни одного матча на Евро. При этом Испания — единственная команда, одержавшая победы во всех матчах турнира. Также Испания пропустила наименьшее количество голов на турнире — 1.

Эксперты сходятся во мнении, что Германия и Испания показывают лучшую игру на турнире, поэтому предстоящий матч именуют «скрытым финалом» Евро-2024