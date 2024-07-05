УЕФА наказал лидера сборной Англии за непристойный жест на Евро

Беллингема дисквалифицировали на один матч условно за непристойный жест на Евро

Джуд Беллингем был оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч условно за то, что после гола в игре со Словакией показал оскорбительный жест, схватившись за пах

Джуд Беллингем (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч Евро-2024 условно за неприличное празднование гола в матче 1/8 финала со Словакией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Испытательный срок составит один год.

Беллингем в матче со Словакией сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя и перевел игру в дополнительное время. После своего гола он показал оскорбительный жест, схватившись за пах. Сам футболист позднее сказал, что жест был не в адрес словаков, а лишь шуткой для нескольких близких друзей, которые пришли на игру.

Англичане в итоге забили в дополнительное время и выиграли со счетом 2:1.

В четвертьфинале Англия сыграет против Швейцарии 6 июля, начало игры — 19:00 мск.