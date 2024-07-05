 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

УЕФА наказал лидера сборной Англии за непристойный жест на Евро

Беллингема дисквалифицировали на один матч условно за непристойный жест на Евро
Сюжет
Евро-2024
Джуд Беллингем был оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч условно за то, что после гола в игре со Словакией показал оскорбительный жест, схватившись за пах
Джуд&nbsp;Беллингем
Джуд Беллингем (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч Евро-2024 условно за неприличное празднование гола в матче 1/8 финала со Словакией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Испытательный срок составит один год.

Беллингем в матче со Словакией сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя и перевел игру в дополнительное время. После своего гола он показал оскорбительный жест, схватившись за пах. Сам футболист позднее сказал, что жест был не в адрес словаков, а лишь шуткой для нескольких близких друзей, которые пришли на игру.

В ожидании первых четвертьфиналов. Что происходит на Евро
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

Англичане в итоге забили в дополнительное время и выиграли со счетом 2:1.

В четвертьфинале Англия сыграет против Швейцарии 6 июля, начало игры — 19:00 мск.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу Джуд Беллингем УЕФА
Материалы по теме
В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков на матче Евро
Спорт
Сборная Англии сравняла счет на 95-й минуте и вышла в 1/4 финала Евро
Спорт
Слезы Роналду и испанский тренд. Эксперты разобрали матчи Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Казани самолет «Аэрофлота» столкнулся с буксиром-толкачом Общество, 14:23
В ожидании первых четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 14:17
Москва утвердила проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро Недвижимость, 14:16
Полиция вернула МГУ украденную с геологического факультета картину Общество, 14:16
Карл III принял отставку премьер-министра Сунака Политика, 14:15
УЕФА наказал лидера сборной Англии за непристойный жест на Евро Спорт, 14:10
Москвичи четвертый день подряд побили рекорд потребления света из-за жары Общество, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белоруссия на юбилей «зайчика» выпустила прямоугольные монеты с зубром Финансы, 14:04
Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе о катастрофе на выборах во Франции Спорт, 14:02
УЕФА подтвердил дисквалификацию турка на Евро за «волчье приветствие» Спорт, 14:01
Стратегия брокера ВТБ: на что делать ставку инвестору в третьем квартале Инвестиции, 13:54
Клиентам биржи Mt. Gox придется ждать выплат биткоинов до трех месяцев Крипто, 13:50
В Бурятии из-за жары вынужденную посадку совершил патрульный Ан-2 Общество, 13:44
В Госдуму внесли закон о конфискации имущества за незаконную миграцию Общество, 13:43