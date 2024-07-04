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Евро-2024 ,  
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МИД Германии вызвал посла Турции после «волчьего приветствия» на Евро

В МИД Германии вызвали посла Турции из-за «волчьего приветствия» игрока сборной
Сюжет
Евро-2024
Игрок сборной Турции во время матча 1/8 финала Евро показал жест ультранационалистической группировки, членов которой обвиняют в терроризме
Мерих Демирал
Мерих Демирал (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением футболиста национальной сборной страны Мериха Демирала, который показал так называемое волчье приветствие на матче Евро-2024. Об этом пишет Reuters.

О вызове посла стало известно вскоре после сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отказаться от участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане в пользу посещения матча 1/4 финала Евро между сборными Турции и Нидерландов, который состоится 6 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Команда Турции вышла в четвертьфинал турнира после победы над сборной Австрии (2:1). В составе турок дубль оформил защитник Мерих Демирал, который после второго забитого мяча показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест официально запрещен.

В УЕФА начали расследование в отношении футболиста. МИД Турции, в свою очередь, назвал действия федерации недопустимыми и вызвал по этому поводу посла Германии в Анкаре.

Сам Демирал объяснил этот жест своей турецкой идентичностью и желанием показать свою радость без какого-либо скрытого намека.

Турецкая молодежная организация «Серые волки» была создана в конце 1960-х под патронажем ультраправой Партии националистического движения. Члены организации в разное время обвинялись в ряде политических убийств и терактов, а также в покушении на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Турции по футболу Евро-2024
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