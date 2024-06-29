Бельгийцы извинились за видеоролик с обещанием пнуть Мбаппе на Евро
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) принесла извинения за опубликованный в ее социальных сетях видеоролик, в котором полузащитник команды Амаду Онана обещает пнуть лидера сборной Франции Килиана Мбаппе по ноге. Об этом представитель KBVB сообщил на пресс-конференции, пишет Reuters.
В ролике, уже удаленном из соцсетей ассоциации, комик Пабло Андрес поет: «Кто ударит Килиана Мбаппе по голени?» Стоящий рядом с Андресом футболист отвечает: «Ола-ла, Амаду Онана».
«Планировалось, что это видео будет юмористическим, но мы его уже удалили, — сказал представитель KBVB. — Мы хотели бы извиниться перед всеми, кого могли этим обидеть».
Андрес во время Евро делает для KBVB интервью с футболистами сборной и видеоролики для социальных сетей.
Сборные Франции и Бельгии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля.
Мбаппе в первом матче турнира с Австрией 17 июня получил перелом носа.
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