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Евро-2024 ,  
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Бельгийцы извинились за видеоролик с обещанием пнуть Мбаппе на Евро

Бельгийцы извинились за видеоролик с обещанием пнуть Мбаппе по ноге на Евро
Сюжет
Евро-2024
Комик Пабло Андрес и полузащитник Амаду Онана записали видео, на котором футболист обещал ударить лидера французской команды по ноге. Федерация удалила ролик из соцсетей и принесла извинения. Матч Франция — Бельгия пройдет 1 июля
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) принесла извинения за опубликованный в ее социальных сетях видеоролик, в котором полузащитник команды Амаду Онана обещает пнуть лидера сборной Франции Килиана Мбаппе по ноге. Об этом представитель KBVB сообщил на пресс-конференции, пишет Reuters.

В ролике, уже удаленном из соцсетей ассоциации, комик Пабло Андрес поет: «Кто ударит Килиана Мбаппе по голени?» Стоящий рядом с Андресом футболист отвечает: «Ола-ла, Амаду Онана».

«Планировалось, что это видео будет юмористическим, но мы его уже удалили, — сказал представитель KBVB. — Мы хотели бы извиниться перед всеми, кого могли этим обидеть».

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Килиан Мбаппе

Андрес во время Евро делает для KBVB интервью с футболистами сборной и видеоролики для социальных сетей.

Сборные Франции и Бельгии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля.

Мбаппе в первом матче турнира с Австрией 17 июня получил перелом носа.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Бельгии по футболу сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе
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