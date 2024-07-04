Слезы Роналду и трагедия Андерсена. Итоги 1/8 финала Евро

Завершился раунд 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Чем запомнилась первая стадия плей-офф Евро, кто является фаворитом в парах 1/4 финала, кого назвали главным претендентом на чемпионство — в материале «РБК Спорт»

Криштиану Роналду (Фото: Getty Images)

Сенсационный вылет Италии

Главной сенсацией плей-офф стал вылет действующего чемпиона Евро Италии. В 1/8 финала итальянцы проиграли сборной Швейцарии, которая во второй раз в истории вышла в четвертьфинал турнира.

Встреча на олимпийском стадионе завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Ремо Фройлер на 37-й минуте и Рубен Варгас (46).

Итальянцы не вышли в четвертьфинал на чемпионате Европы впервые с 2004 года. Кроме того, Италия впервые с 2012 года пропустила больше двух голов на Евро.

Несмотря на неудачное выступление своих подопечных, тренер сборной Италии по Лучано Спаллетти заявил, не намерен покидать пост.

Германия победила в грозовом матче

Матч между Германией и Данией запомнился приостановкой игры из-за погодных условий и двумя отмененными голами.

На четвертой минуте после просмотра VAR был отменен гол немецкого защитника Нико Шлоттербека из-за нарушения правил в атаке.

На 35-й минуте матча главный судья встречи Майкл Оливер увел игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома.

Зрители во время перерыва разлекались, как могли. Встреча продолжилась спустя 25 минут после паузы.

А далее произошла драма датского защитника Йоахима Андерсена. На 48-й минуте он поразил ворота, но мяч отменили из-за миллиметрового офсайда.

А уже через несколько минут Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной. В ворота Дании назначили пенальти, который реализовал Кай Хавертц.

Второй гол в составе немецкой сборной на 68-й минуте на счету Джамала Мусиалы. Он забил свой третий мяч на Евро-2024 и догнал грузинского форварда Жоржа Микаутадзе в списке бомбардиров турнира.

Германия вышла в четвертьфинал на крупном турнире впервые с Евро-2016.

Спасение Англии на последних секундах

Сборная Англии спаслась от вылета в первом раунде плей-офф на последних секундах матча со Словакией.

Словакия открыла счет на 25-й минуте благодаря голу Ивана Шранца.

К этому моменту словаки могли вести с большим счетом, но не реализовали несколько моментов. И в дальнейшем у них было несколько голевых шансов, но опять подкачала реализация. Англия же в первом тайме не нанесла ни одного удара в створ — впервые более чем за 20 лет на крупных турнирах.

Второй тайм Англия начала резво: Фил Фоден забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Однако вскоре игра успокоилась. Словаки даже были ближе к голу.

Англичане смогли сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время (90+5). Гол забил Джуд Беллингем ударом через себя. Причем для сборной Англии это был первый удар в створ за всю игру. Кроме того, удар Беллингема стал самым поздним голом сборной Англии в основное время на Евро (94:34).

А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн. Этот мяч стал самым быстрым в дополнительное время в истории турнира (50-я секунда).

Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству официальных матчей (без товарищеских). Эта игра стала для него 79‑й, форвард «Баварии» обошел по этому показателю Питера Шилтона. По общему количеству матчей Шилтон по-прежнему сохраняет первое место (125), Кейн занимает десятую строчку (95).

Несмотря на выход в четвертьфинал, дальнейшие перспективы Англии выглядят туманными. Команда по-прежнему не может найти свою игру, вымучивая каждый гол.

В четвертьфинале Англия сыграет с более грозной Швейцарией, которая на этом Евро даже Германию заставляла временами играть вторым номером.

Вылет Грузии

Сборная Грузии уже сотворила сенсацию, победив Португалию и выйдя из квартета на своем дебютном чемпионате Европы. Новой сенсации у команды Вилли Саньоля не получилось.

В первом раунде плей-офф Грузия встретилась с одним из главных фаворитов на победу в турнире — Испанией. Многие болельщики поверили в возможное чудо дебютантов Евро после того, как грузины открыли счет на 18-й минуте благодаря автоголу защитника Робена Ле Нормана. Для Испании это был первый пропущенный мяч на Евро-2024.

Однако уже на 39-й минуте Испания сравняла счет, отличился Родри. Гол до сих пор вызывает споры. В момент голевого удара форвард Альваро Мората находился за линией офсайда, но не перекрывал обзор вратарю. В похожей ситуации отменили гол Нидерландов в матче группового этапа Евро с Францией. Здесь же арбитр посчитал, что все было в рамках правил.

«Мората явно находился в офсайде при ударе, — сказал Саньоль после матча. — Наш вратарь вынужден двигаться, чтобы получить мяч. Я думаю, что произошло отключение электроэнергии в комнате VAR».

«Если отменили гол голландцев в ворота Франции из-за офсайда Дамфриса, то было в десять раз больше причин отменить этот гол испанцев», — добавил он.

Во втором тайме голы забили Фабиан Руис (51), Нико Уильямс (75) и Дани Ольмо (83).

Главным героем сборной Грузии стал вратарь Георгий Мамардашвили. В матче с испанцами он установил второй результат в истории Евро, достигнув отметки в 30 сейвов на чемпионате Европы 2024 года. Только россиянин Игорь Акинфеев на одном Евро (2008) делал больше (32).

Испанцы в первом тайме пробили по воротам Грузии 17 раз, повторив рекорд Евро. Сборная России против Швеции на Евро-2008 также пробила 17 раз в первом тайме.

Сборная Грузии была дебютантом Евро. Она начинала чемпионат Европы в качестве одного из главных аутсайдером, но сенсационно обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф. В Тбилиси футболистов встречали как героев. На одной из центральных площадей собрались десятки тысяч человек.

Слезы Роналду

Португальцам после сенсационного поражения от Грузии предстояло встретиться в 1/8 финала Евро с крепкими словенцами. Основное время противостояния первого матча плей-офф завершилось вничью, хотя у обеих сборных были шансы.

Один из ключевых эпизодов встречи произошел уже в конце первого тайма дополнительного времени, когда Португалия заработала пенальти. Роналду пробил уверенно, однако голкипер словенцев Ян Облак в фантастическом прыжке в левый от себя угол смог дотянуться до мяча и спасти свою команду.

Роналду не смог совладать с эмоциями и расплакался прямо на поле. Лидер португальцев пока не забил ни одного мяча на нынешнем чемпионате.

Нападающий также стал первым европейцем в XXI веке, который не смог реализовать 11-метровый на трех крупных международных турнирах. Помимо эпизода в матче со словенцами, Роналду не забил пенальти на Евро-2016 в игре с австрийцами, а также не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря сборной Ирана на чемпионате мира 2018 года в России.

Кроме того, Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией моментов на Евро. По данным статистического портала WhoScored, португалец наиграл почти на три гола (-2,9 xG).

В итоге все решилось в серии пенальти. Роналду первым из португальцев подошел к 11-метровой отметке. На этот раз он пробил в другой угол. Облак вновь угадал, но на этот раз не дотянулся до мяча. После реализованного удара Роналду повернулся к португальским болельщикам и жестом извинился перед ними.

В то же время португальский вратарь Диогу Кошта отразил все три удара, тогда как его партнеры по команде уверенно реализовали свои шансы.

Португалия в седьмой раз вышла в четвертьфинал Евро — чаще всех в истории.

Очередной автогол в пользу Франции

Сборная Франции победила команду Бельгии. Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.

Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Фертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

Команда Дидье Дешама на нынешнем турнире еще ни разу не забила с игры — в матче с Австрией в группе французы также победили (1:0) благодаря автоголу, а полякам Килиан Мбаппе забил с пенальти.

Сборная Франции является рекордсменом по автоголам соперников и на Евро (5), и на чемпионатах мира (6).

Франция в этом матче совершила 20 ударов против 5 у соперника, однако нанесла меньше ударов в створ — 2 против 3. Только Мбаппе пять раз пробил мимо ворот.

Мбаппе вышел на поле в новой маске. Прошлая, в которой он вышел в заключительном матче группового раунда с Польшей (1:1), создавала ему дискомфорт.

В четвертьфинале Франция сыграет с Португалией. Команды сыграют ужен на третьем Евро подряд. В 2016 году Португалия сенсационно победила хозяев турнира в финале благодаря голу в добавленное время. В 2021-м команды сыграли вничью на групповой стадии.

Лукаку вновь не забил

Одним из главных неудачников турнира стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку. На групповом этапе он трижды поразил ворота, но каждый раз гол отменяли после просмотра видеоповтора.

Бельгиец стал вторым в списке футболистов на Евро-2024 с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов). Форвард наиграл более, чем на два гола (-2,3 xG).

Главный тренер бельгийской национальной команды Доменико Тедеско заявил после поражения от Франции, что ему жаль Лукаку, который «возвращается домой без гола после таких выступлений».

Самый быстрый гол в плей-офф в истории Евро

Сборная Турции в матче с Австрией забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. После розыгрыша углового на 57-й секунде отличился Мерих Демирал.

Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды по самым быстрым голам и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ — Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

Турция стала лишь второй сборной в истории с двумя игроками до 20 лет в старте в плей-офф на Евро. За Турцию сыграли 19-летние Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Первой была сборная Венгрии в 1964 году против Дании (Ференц Бене и Золтан Варга).

Турция победила австрийцев со счетом 2:1 и третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м — до полуфинала.

Нидерланды вспомнили Россию

Сборная Нидерландов впервые за 12 лет вышла в четвертьфинал Евро. В 2008-м не было 1/8 финала и Нидерланды после феноменального результата в групповом раунде вышли (три победы при разнице забитых-пропущенных мячей 9-1) в четвертьфинал, где сенсационно уступили России.

На Евро-2024 голландцы тоже пока не испытывают серьезных проблем. Еще во втором туре обеспечили себе место в плей-офф, сыграв первым номером в матче с Францией (0:0). В третьем туре Нидерланды уступили Австрии в зрелищной игре (2:3), где результат был важнее именно для австрийцев. А в 1/8 финала голландцы без проблем разделались с Румынией (3:0), упустив уйму моментов.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с Турцией, которая не была в плей-офф с 2008 года. Тогда турки дошли до полуфинала, где уступили Германии.

Команды в последний раз встречались в отборочном раунде ЧМ-2022, одержав по одной победе.

Другие рекорды

21-летний Джамал Мусиала стал самым молодым игроком в истории, забившим три гола на Евро. Он превзошел по этому показателю 22-летнего шведа Томаса Бролина.

Гол Гарри Кейна на 50-й секунде стал самым быстрым голом в дополнительное время в истории турнира.

Франция стала рекордсменом по автоголам соперников и на Евро (5), и на ЧМ (6).

Голкипер Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, не пропустивший в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым вратарем в истории, взявшим три удара в послематчевой серии пенальти на Евро.

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (16 лет и 353 дня) в матче с Грузией стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Испанец побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня, Евро-2020). На нынешнем турнире Ямаль сделал уже две голевые передачи. Последний раз тинейджеру (игроку до 19 лет) подобное удавалось на Евро-2004, два ассиста тогда сделал португалец Криштиану Роналду. Также Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро с голевой передачей в плей-офф (он ассистировал Руису).

Кто является фаворитом четвертьфинальных матчей

Нидерланды — Турция

Из всех четвертьфинальных пар в этой есть явный фаворит. По оценкам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Нидерландов над Турцией в основное составляет 50,1%, Турции — 26%.

Букмекеры тоже уверены в победе Нидерландов. Коэффициент на победу голландцев составляет 1,6, Турции — 6. В случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Нидерландов принесет 600 руб., Турции — 5 тыс. руб.

Англия — Швейцария

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на победу Англии в 44,6%, Швейцарии — в 24,5%.

Букмекеры же склоняются к ничейному исходу в основное время — коэффициент 3,05. На победу Англии предлагают коэффициент 2,38, Швейцарии — 3,75%.

Португалия — Франция

Суперкомпьютер Opta считает, что Франция победит с вероятностью 40,1%, Португалия — 30,6%. Шансы на ничью составляет 29,8%.

Букмекеры дают на победу Франции коэффициент 2,45, Португалии — 3,35%. На ничью коэффициент составляет 3,10.

Испания — Германия

Это самая ровная пара. Шансы на победу Испании составляют 38%, Германии — 34,2%.

Букмекеры дают на победу Испании коэффициент 2,7, Германии — 2,9. На ничью коэффициент составляет — 3,25.

Кто является фаворитом Евро

Суперкомпьютер Opta назвал Германию главным фаворитом на победу в чемпионате Европы — 20%, Далее следуют Испания (19,2%) и Англия (17,5%). При этом у Испании больше шансов на выход в финал, чем у Германии: 29,7% против 28,8%.

По версии Opta, наибольшие шансы на выход в финал имеет Англия (39%) из-за легкой сетки. Также велики шансы у Нидерландов (28,1%), которые находятся в этой же части сетки.



По версии суперкомпьютера Gracenote (Nielsen), главным фаворитом является Испания (18,8%). Далее следуют Германия (17%), Нидерланды (18,5%) и Франция (18,4%). Суперкомпьютер Gracenote с первых дней евро низко оценивал шансы Англии на чемпионство. На этот раз Англия замкнула топ-5 — 11%.

Букмекеры не согласились с суперкомпьютерами, поставив Англию на первое место в списке фаворитов с коэффициентом 4,5-5. Далее следуют Испания (5-5,2), Франция и Германия (оба — 5,5-5,8). Топ-5 замыкают Нидерланды (8-8,2).